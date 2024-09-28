Sunday, 29 September 2024 08:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الليث لمواصلة الجموح وقمة لاستعادة التوازن

9/28/2024 11:35:26 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الشباب إلى مواصلة صحوته في دوري روشن السعودي للمحترفين، وتأكيد قدرته على المنافسة على مراكز مقدمة الترتيب، عندما يستقبل ضيفه الرائد، الساعي هو الأخر إلى استعادة توازنه، في ختام الجولة الخامسة للدوري، ويتطلع التعاون والاتفاق إلى تعويض خساراتيهما في الجولة الماضية، والعودة للانتصارات، عندما يتواجهان على ملعب الأول في إحدى قمم الجولة. ويمني الرياض النفس بأن تستمر انطلاقته الجيدة، وأن يجل ثالث انتصاراته في الدوري، حينما يحل ضيفًا ثقيلا على الفيحاء الباحث عن ذاته والساعي إلى الخروج من قاع الترتيب، والذي ينشد تسجيل انتصار أول له منذ بداية الدوري، والاستفادة من نشوة تأهله إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين

استمرار الانتصارات
على ملعبه بالرياض، يمني الشباب النفس بأن يواصل مسلسل انتصاراته المتتالية، ومواصلة منافسته على مراكز المقدمة في سلم ترتيب أندية الدوري، عندما يستضيف نظيره الرائد، الساعي هو الآخر إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه خلال الجولة الماضية، وتسجيل انتصار ثان له. يخوض الليث المواجهة وفي جعبته 9 نقاط، حصدها من 3 انتصارات متتالية، فبعد سقوطه في جولة البداية أمام الاتفاق، صفر / 1، انتفض الليث بقوة وسجل 3 انتصارات على الخليج، وعلى القادسية، وأخيرًا على التعاون بالنتيجة ذاتها 1 /صفر. ويقدم الشباب خلال الفترة الأخيرة مستويات لافتتة وأداءً متوازنًا بين الدفاع والهجوم، حتى إنه ورغم قلة الأهداف التي سجلها، خرج بشباك نظيفة خلال 3 مواجهات متتالية، وتمكن مدربه البرتغالي، فيتور بيريرا، من صنع توليفة مميزة للفريق وجعل خطوطه مترابطة للغاية. بدوره، لم يكن رائد التحدي مقنعًا إلى حد كبير خلال الجولات الأربع الماضية، وتراوحت نتائجه بين الانتصار والتعادل والخسارة، إذ كسب مباراة واحدة فقط وتعادل في أخرى، مقابل خساراتين، فبعد تعادله في بداية الدوري مع النصر 1 /1، توقع الجميع أن تكون انطلاقة الفريق مختلفة هذا الموسم، لكنه سرعان ما وقع في فخ الخسارة أمام القادسية صفر /1، ليتدارك ذلك ويتغلب على الفيحاء بنتيجة كبيرة قوامها 5 /صفر، إلا أن الفريق عاد للسقوط مجددًا وخسر في الجولة الماضية أمام الرياض 1 /2، ليجمع 4 نقاط فقط خلال 4 جولات. ويسعى مدربه البرازيلي، أودير هيلمان، إلى تدارك وضع فريقه مبكرا قبل أن تلحق به أندية القاع ويبدأ في رحلة معاناة لا يتمناها الرائديون.
إيقاف النزيف
في المجمعة، وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لا مجال أمام الفيحاء سوى تسجيل انتصار يعد الأول بالنسبة له على صعيد الدوري، لتدارك وضعه مبكرًا، والخروج من قاع الترتيب، حينما يستقبل ضيفًا شرسًا ويجيد اقتناص النقاط هو الرياض، الذي يأمل في أن يواصل انطلاقته الجيدة في الدوري ويبحث عن انتصاره الثالث. يدخل الفهود اللقاء وفي رصيدهم نقطة واحدة فقط في المركز الأخير، حصدوها من التعادل مع الخليج سلبيًا في الجولة السابقة، بعد 3 خسائر متتالية تلقها البرتقالي على يد التعاون صفر /1، والنصر 1 /4، والرائد صفر / 5، ويعاني الفريق من مشاكل دفاعية واضحة جعلته يستقبل كمًا كبيرًا من الأهداف إذ استقبلت شباكه حتى الآن 10 أهداف، إضافة إلى الضعف الهجومي الواضح في الفريق الذي لم يسجل لاعبوه خلال 4 جولات سوى هدف واحد، وخسارة جديدة ستزيد من معاناة الفهود، وستضع مدربه اليوناني، كريستوس كونتايس، على المحك، وربما تعجل برحيله عن الفريق، بعد أن استلمه خلال الصيف الماضي، خلفًا للمدرب الصربي فوك. في المقابل، الرياض بشكل جيد نسبيًا خلال الجولات الأربع الماضية، وتمكن من جمع 7 نقاط، بعد أن سجل انتصارين على الأخدود 3 /1 في ثاني الجولات، وعلى الرائد 2 /1 في الجولة السابقة، وتعادل مع الوحدة 3 /3، في الجولة الافتتاحية، وخسر مرة واحدة أمام الهلال في الجولة الثالثة بنتيجة 1 /3. وتمكن مدربه الفرنسي، صبري لموشي، من صناعة توليفة جيدة قادرة على منح مدرسة الوسطى التفوق في العديد من الأوقات.
استعادة التوازن
على ملعبه، يستضيف التعاون نظيره الاتفاق في قمة ملتهبة للغاية، يطمح خلالها الفريقان إلى استعادة توازنهما بعدما أخفقا في الجولة الماضية، ويعتبر الضيف أفضل حالا من مضيفه الذي يحارب على عدة جبهات. فالذئاب الذي يشارك في بطولتي الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا، وسبقها المشاركة في السوبر السعودي، لم يجمع خلال الجولات الماضية سوى 4 نقاط، من انتصارين وخسارتين، فبعد أن بدأ الدوري بانتصار على الفيحاء 1 /صفر، خسر أمام الاتحاد 1/ 2، ثم انتصر على الخليج 2 /صفر، إلا أنه سقط في فخ الشباب في الجولة الماضية وخسر أمامه صفر /1، وسيكون مدربه الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، مطالبًا بتصحيح الأوضاع، لاسيما وأنه عانى كثيرًا من أجل عبور محطة أبها في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين. بدوره حصد فارس الدهناء 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية في بداية الدوري بتغلبه على الشباب 1 /صفر، ثم الأخدود 1 /صفر، وأخيرًا الفتح 2 /1، قبل أن يخسر أمام النصر في الجولة السابقة صفر /3. ويأمل في أن يستعيد نغمة الانتصارات، وأن يؤكد قدرته على مقارعة فرق المقدمة، ويتوجب على مدربه الإنجليزي، ستيفن جيرارد، تصحيح الأخطاء الدفاعية التي حدثت في اللقاء السابق.

MENAFN28092024000089011017ID1108726060

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث