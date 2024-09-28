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عادات القادسية والأهلي راسخة

9/28/2024 11:35:26 PM
(MENAFN- Al Watan) حافظت قمة القادسية والأهلي، التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة الـ5 لدوري روشن السعودي للمحترفين، على عادتها التاريخية، بدوري المحترفين، والتي كسبها فارس الشرقية.
وعلى مدار مواجهات الفريقين في دوري المحترفين الـ17 الماضية، لم تنته أي مواجهة بينهما بالتعادل، إذ كسب الأهلي 13 مباراة مقابل انتصار القادسية في 4 مواجهات.

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