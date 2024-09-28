عادات القادسية والأهلي راسخة

(MENAFN
- Al Watan)
حافظت قمة القادسية والأهلي، التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة الـ5 لدوري روشن السعودي للمحترفين، على عادتها التاريخية، بدوري
المحترفين، والتي كسبها فارس الشرقية.
وعلى مدار مواجهات الفريقين في دوري المحترفين الـ17 الماضية، لم تنته أي مواجهة بينهما بالتعادل، إذ كسب الأهلي 13 مباراة
مقابل انتصار القادسية في 4 مواجهات.
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