العميد يزاحم قطبي العاصمة

(MENAFN
- Al Watan)
لحق الاتحاد بقطبي الرياض الهلال والنصر في قائمة تاريخية بدوري
المحترفين، بعد انتصاره على الخليج.
وبحسب إحصائيات شبكة ((أوبتا))، فإن الاتحاد وصل إلى هدفه الـ802 في دوري المحترفين. وأنه ثالث فريق يتخطى حاجز الـ800 هدف في المسابقة، بعد الهلال الذي سجل 967 هدفا قبل مواجهة الخلود أمس، والنصر ب853 بعد ثنائيته في شباك الوحدة في وقت سابق من الجمعة.
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