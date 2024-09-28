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العميد يزاحم قطبي العاصمة

9/28/2024 11:35:25 PM
(MENAFN- Al Watan) لحق الاتحاد بقطبي الرياض الهلال والنصر في قائمة تاريخية بدوري المحترفين، بعد انتصاره على الخليج.
وبحسب إحصائيات شبكة ((أوبتا))، فإن الاتحاد وصل إلى هدفه الـ802 في دوري المحترفين. وأنه ثالث فريق يتخطى حاجز الـ800 هدف في المسابقة، بعد الهلال الذي سجل 967 هدفا قبل مواجهة الخلود أمس، والنصر ب853 بعد ثنائيته في شباك الوحدة في وقت سابق من الجمعة.

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