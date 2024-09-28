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6.01 مليارات ريال تعاقدات القطاع غير الربحي مع جهات حكومية

9/28/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي زيادة إجمالية في التعاقدات الحكومية بلغت 6.01 مليارات ريال وبزيادة بلغت نسبتها أكثر من 100 % بإسناد خدماتها إلى القطاع غير الربحي مقارنة بعام 2022 وزيادة في عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع لتصل إلى 80 خدمة وإطلاق تحدي الاستثمار الاجتماعي وتطوير البيئة التشريعية بما يحوكم القطاع ويمكنه من النماء، حسب تقرير للمركز 2023.
مجموع المنظمات
وبلغ عدد المنظمات غير الربحية في المملكة 4514 منظمة تصدرتها منظمات منطقة الرياض بـ 1324، تلتها منطقة مكة المكرمة 764، ومنطقة القصيم 414، والمنطقة الشرقية بلغ عددها 396، ثم منطقة عسير 367، ومنطقة المدينة المنورة 279، ومنطقة جازان 231، ثم حائل 218، ومنطقة الباحة 138، ومنطقة الجوف 124، ومنطقة تبوك 101، ومنطقة نجران 84، ومنطقة الحدود الشمالية 74.
تطوير القطاع
تم إطلاق منصة إلكترونية توفر خدمات مقدمة من القطاع الخاص لمنظمات القطاع غير الربحي ذات جودة عالية وبأفضل قيمة وتم إطلاق مبادرة تطوير قدرات القطاع وتعزيز التنسيق والتكامل، وإطلاق 40 معيارا متخصصا في القطاع غير الربحي والتي تهدف إلى تطوير الكفاءات واكتساب المهارات اللازمة لتحقيق الأهداف ونشرت هذه المعايير على أكثر من 30 جامعة ليتم افتتاح التخصصات الأكاديمية الملائمة لكل منطقة في مسار القطاع غير الربحي، إلى جانب الإعلان عن 170 دورة تدريبية لأكثر من 10 آلاف متدرب، وبناء المعرفة وتأهيل القدرات لمنسوبي الوحدات المشرفة فنيا.
شراكات تعليمية
وأوضح المركز أن من ضمن التطوير تفعيل شراكات تعليمية مع خمس جامعات لتفعيل تخصصات القطاع غير الربحي والمجالات البحثية وإطلاق عدد من الدبلومات والبرامج التدريبية، وتم تفعيل الشراكة مع صندوق الموارد البشرية (هدف) لزيادة فرص الاستفادة من برامج تمهير وتقديم الاستثناءات لمنظمات القطاع غير الربحي، كما تمت زيادة عدد الخدمات الحكومية المحصورة والمقدمة للمجتمع لتكون نسبة الزيادة خلال العام حوالي 60 % بواقع 1400 خدمة في عام 2023 و840 خدمة عام 2022، وتم إطلاق تحدي الاستثمار الاجتماعي وجمع 4300 فكرة لمشاريع استثمار اجتماعي، وتم إنشاء وحدات استثمار اجتماعي داخل الجمعيات الأهلية، وتنفيذ مبادرة تأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي بنسبة إنجاز 100 % وتدريب 15 ألف متدرب ضمن المبادرة.
توزيع المنظمات غير الربحية وفقا للمناطق:
الرياض 1324
مكة المكرمة 764
القصيم 414
المنطقة الشرقية 396
عسير 367
المدينة المنورة 279
جازان 231
حائل 218
الباحة 138
الجوف 124
تبوك 101
نجران 84
الحدود الشمالية 74
المجموع الكلي= 4514

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