6.01 مليارات ريال تعاقدات القطاع غير الربحي مع جهات حكومية

(MENAFN
- Al Watan)
حقق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي زيادة إجمالية في التعاقدات الحكومية بلغت 6.01 مليارات ريال وبزيادة بلغت نسبتها أكثر من 100 % بإسناد خدماتها إلى القطاع غير الربحي مقارنة بعام 2022 وزيادة في عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع لتصل إلى 80 خدمة وإطلاق تحدي الاستثمار الاجتماعي وتطوير البيئة التشريعية بما يحوكم القطاع ويمكنه من النماء، حسب تقرير للمركز 2023. مجموع المنظمات
وبلغ عدد المنظمات غير الربحية في المملكة 4514 منظمة تصدرتها منظمات منطقة الرياض بـ 1324، تلتها منطقة مكة المكرمة 764، ومنطقة القصيم 414، والمنطقة الشرقية بلغ عددها 396، ثم منطقة عسير 367، ومنطقة المدينة المنورة 279، ومنطقة جازان 231، ثم حائل 218، ومنطقة الباحة 138، ومنطقة الجوف 124، ومنطقة تبوك 101، ومنطقة نجران 84، ومنطقة الحدود الشمالية 74.
تطوير القطاع
تم إطلاق منصة إلكترونية توفر خدمات مقدمة من القطاع الخاص لمنظمات القطاع غير الربحي ذات جودة عالية وبأفضل قيمة وتم إطلاق مبادرة تطوير قدرات القطاع وتعزيز التنسيق والتكامل، وإطلاق 40 معيارا متخصصا في القطاع غير الربحي والتي تهدف إلى تطوير الكفاءات واكتساب المهارات اللازمة لتحقيق الأهداف ونشرت هذه المعايير على أكثر من 30 جامعة ليتم افتتاح التخصصات الأكاديمية الملائمة لكل منطقة في مسار القطاع غير الربحي، إلى جانب الإعلان عن 170 دورة تدريبية لأكثر من 10 آلاف متدرب، وبناء المعرفة وتأهيل القدرات لمنسوبي الوحدات المشرفة فنيا. شراكات تعليمية
وأوضح المركز أن من ضمن التطوير تفعيل شراكات تعليمية مع خمس جامعات لتفعيل تخصصات القطاع غير الربحي والمجالات البحثية وإطلاق عدد من الدبلومات والبرامج التدريبية، وتم تفعيل الشراكة مع صندوق الموارد البشرية (هدف) لزيادة فرص الاستفادة من برامج تمهير وتقديم الاستثناءات لمنظمات القطاع غير الربحي، كما تمت زيادة عدد الخدمات الحكومية المحصورة والمقدمة للمجتمع لتكون نسبة الزيادة خلال العام حوالي 60 % بواقع 1400 خدمة في عام 2023 و840 خدمة عام 2022، وتم إطلاق تحدي الاستثمار الاجتماعي وجمع 4300 فكرة لمشاريع استثمار اجتماعي، وتم إنشاء وحدات استثمار اجتماعي داخل الجمعيات الأهلية، وتنفيذ مبادرة تأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي بنسبة إنجاز 100 % وتدريب 15 ألف متدرب ضمن المبادرة. توزيع المنظمات غير الربحية وفقا للمناطق:
الرياض 1324
مكة المكرمة 764
القصيم 414
المنطقة الشرقية 396
عسير 367
المدينة المنورة 279
جازان 231
حائل 218
الباحة 138
الجوف 124
تبوك 101
نجران 84
الحدود الشمالية 74
المجموع الكلي= 4514
MENAFN28092024000089011017ID1108726056
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.