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300 ألف ريال إيرادات 28 مشروعًا بفترة الاحتضان

9/28/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما حقق 28 مشروعًا رياديًا مبيعات وإيرادات مالية تجاوزت الـ300 ألف ريال ((في فترة الاحتضان)) لبرنامج رواد الأعمال في الأحساء، وخلقت فرصا وظيفية ((جديدة)) للعمل بجانب رواد الأعمال في مشاريعهم الريادية خلال وبعد الاحتضان، وتوقيع 5 شراكات، وتم في 19 مشروعًا استقطاب شراكات عمل وتوظيف، أكد رواد أعمال في البرنامج أن التحدي الأكبر الذي يواجه أصحاب الأفكار الريادية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتمثل في التمويل، وهو ما عبر عنه 93% من مستفيدي البرنامج، إذ إن غالبية جهات التمويل الحكومية والخاصة لمثل هذه النوعية من المشاريع تشترط وجود ((كفيل غارم)) وفق شروط محددة، وهذا ما يصعب تحقيقه.
جني أرباح
بدورهم، أوصى متخصصون في ريادة الأعمال، خلال أحاديثهم لـ((الوطن)) على هامش البرنامج، باستبدال بشرط الكفيل الشراكة مع رائد الأعمال للمشاريع الريادية المتميزة، وأن تتبنى جهات التمويل الحكومية أو الخاصة تمويل هذه المشاريع بعد دراستها، والتحقق من إمكانية نجاحها مقابل جني أرباح من هذه المشاريع لفترة زمنية مناسبة، لاسترداد قيمة تمويل المشروع.
تأسيس رواد الأعمال
بدوره، أبان مدير البرنامج، الدكتور عبدالخالق السلمان، لـ((الوطن)) أن البرنامج يهدف إلى الإسهام في إعداد شباب وفتيات لدخول سوق العمل، وإدارة مشاريعهم الخاصة كرواد أعمال مبدعين، مع تأكيد الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير العالمية لتأهيل كوادر بشرية في بيئة محفزة، وبشراكات فاعلة لدخول سوق العمل كرواد أعمال وفق احتياجات مدروسة، موضحًا أن مسارات البرنامج اشتملت على التسويق والتصميم الرقمي، وتطوير المواقع، وامتد البرنامج 6 أشهر، وبلغت تكلفته 200 ألف ريال، واحتوى على: الكفايات الريادية الشخصية، والفرق بين ريادة الأعمال والعمل التقليدي، وأساسيات التمويل والتسويق والتقنية، والعمليات وإدارة المشاريع، والموارد البشرية، والأسس القانونية، وخطة العمل، والتخطيط الإستراتيجي.
تحسن مادي
أضاف السلمان أن إجمالي ساعات البرنامج بلغ 1024 ساعة، بينها 380 ساعة تدريب واستشارات، وأسفر عن تسجيل ما نسبته 57% تحسنًا ماديًا لرائدي ورائدات الأعمال في البرنامج، مستعرضًا أبرز المشاريع، وهي: صناعة السجاد اليدوي، استديو لتصوير الأطفال والخدج والحوامل، تصميم الفيديوهات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إعادة تصميم الملابس بشكل احترافي، تصميم وصناعة الشوكليت الفاخر، الإنتاج الفني والإبداعي للتعليق الصوتي والفيديوهات، صناعة الهدايا التذكارية من السعف، تصميم النوافير المنزلية والديكور، والتسويق العقاري للمنتجات العقارية في الأحساء.
مخرجات برنامج رواد الأعمال:
28 مشروعًا
300 ألف ريال مبيعات وإيرادات مالية
خلق فرص وظيفية جديدة
5 شراكات تم توقعيها
19 مشروعًا تم فيها استقطاب شراكات عمل وتوظيف

MENAFN28092024000089011017ID1108726055

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