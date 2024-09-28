400 % ارتفاع أسعار الذهب خلال 35 عاما

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت أسعار الذهب خلال 35 سنة ارتفاعا غير مسبوق بلغ أكثر من 400% خلال أقل من 4 عقود، حيث ارتفعت أسعار الذهب من أقل من 500 دولار إلى أكثر من 2500 دولار للأوقية.
وأظهرت بيانات مجمعة من مجلس الذهب العالمي نشرها حساب visual capitalisa المتخصص في محتوى البيانات رصدت من خلاله أسعار الذهب خلال عهود 6 رؤساء للولايات المتحدة الأمريكية منذ 1989 إلى 2024، حيث سجلت أسعار الذهب انخفاضا في عهد الرئيس بوش الأب بنسبة 19% وفي عهد الرئيس بيل كلنتون انخفضت بنسبة 20%، إلا أنها بدأت في الارتفاع بعد 2001 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش بنسبة 215%، كما ارتفعت في 2009 في عهد باراك أوباما بنسبة 44%، وفي 2017 في عهد دونالد ترامب سجلت ارتفاعا بنسبة 53%، لتسجل حتى العام الحالي وقبل نهاية عهد الرئيس جو بايدن ارتفاعا بنسبة 27%.
Asf:
أسعار الذهب حسب رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية 1989-2024:
1989 جورج بوش الأب
اقل من 500 دولار
التغيير= - 19%
1993 بيل كلنتون
اقل من 500 دولار
التغيير= -20%
2001 جورج دبليو بوش
بين 500-100 دولار
التغيير= +215
2009 باراك أوباما
بين 1000-1800 دولار
التغيير= +44%
2017 دونالد ترمب
بين 1500-2000 دولار
التغيير= + 53%
2021 جو بايدن
بين 2000-2500
التغيير= + 37%
MENAFN28092024000089011017ID1108726054
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