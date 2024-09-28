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400 % ارتفاع أسعار الذهب خلال 35 عاما

9/28/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت أسعار الذهب خلال 35 سنة ارتفاعا غير مسبوق بلغ أكثر من 400% خلال أقل من 4 عقود، حيث ارتفعت أسعار الذهب من أقل من 500 دولار إلى أكثر من 2500 دولار للأوقية.
وأظهرت بيانات مجمعة من مجلس الذهب العالمي نشرها حساب visual capitalisa المتخصص في محتوى البيانات رصدت من خلاله أسعار الذهب خلال عهود 6 رؤساء للولايات المتحدة الأمريكية منذ 1989 إلى 2024، حيث سجلت أسعار الذهب انخفاضا في عهد الرئيس بوش الأب بنسبة 19% وفي عهد الرئيس بيل كلنتون انخفضت بنسبة 20%، إلا أنها بدأت في الارتفاع بعد 2001 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش بنسبة 215%، كما ارتفعت في 2009 في عهد باراك أوباما بنسبة 44%، وفي 2017 في عهد دونالد ترامب سجلت ارتفاعا بنسبة 53%، لتسجل حتى العام الحالي وقبل نهاية عهد الرئيس جو بايدن ارتفاعا بنسبة 27%.
Asf:
أسعار الذهب حسب رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية 1989-2024:
1989 جورج بوش الأب
اقل من 500 دولار
التغيير= - 19%
1993 بيل كلنتون
اقل من 500 دولار
التغيير= -20%
2001 جورج دبليو بوش
بين 500-100 دولار
التغيير= +215
2009 باراك أوباما
بين 1000-1800 دولار
التغيير= +44%
2017 دونالد ترمب
بين 1500-2000 دولار
التغيير= + 53%
2021 جو بايدن
بين 2000-2500
التغيير= + 37%

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