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في وداع الجميل جلال

9/28/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) بمجرد انتشار خبر نعي الشيخ جميل بن سليمان بن حمزة جلال، المشهور بمطوف الوفود الرسمية من ضيوف الدولة- غفر الله لنا وله- وانتقاله للرفيق الأعلى وهو خارج المملكة، طاف في ذاكرتي حديث الصادق المصدوق، صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما، وفيه مات رجل بالمدينة ممن ولد بها، فصلى عليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ((يا ليته مات بغير مولده))، قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: ((إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة))، ودعوت الله تعالى أن يجعله من أهلها، بفضله وكرمه سبحانه.
العم الشيخ جميل جلال الذي فقدناه السبت قبل الماضي 18 ربيع الأول، جده الأكبر ((السيد محمد الجلال))، من العلماء المعروفين في عصره، توفي عام 784هـ، ودفن بقرية ((رغافة)) باليمن؛ أكرمه الله بسيرة عبقة، ومسيرة حسنة، وصلت بحساب الأيام والسنين إلى ((قرن إلا 7 سنوات))، كان خلالها محفوفاً بين أهله بمكة المكرمة بالخصوص، بمحبتهم الكبيرة، وتقديرهم البالغ.. نشأ في حي ((الحفائر)) بمكة، وتعلم في ((الكتاتيب))، والتحق بمدرسة ((الصولتية))، ودرس بمدرسة ((الفيصلية))، كذا ((المعهد العلمي))، وحصل على دورة تأهيلية للتدريس، ودرس مواد مختلفة، وأكرمه الله برفع الأذان في المسجد الحرام فترة من الزمن. وقبل 79 سنة بدأ تطويف الحجاج والمعتمرين والزوار، وبعد مدة قصيرة صار المطوف الخاص للملوك والرؤساء، وكان من بينهم وأبرزهم، الملك الموحد، جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود- تغمده الله بواسع رحمته- طوفه عام 1368هـ. كما كان المطوف الخاص للرسميين من كبار ضيوف البلاد، وكان أغلبهم يشترط وجوده أثناء تأديتهم مناسك عمرتهم، ويطلبه قبل قدومه، وهذا المنصب يعد الأشهر بين المناصب التي التصقت به، رفع الله درجاته في المهديين.
لبس العم جميل ((الجبة السوداء))، و((العمامة البيضاء))، حيث كان ذلك زي المطوفين في الزمن الماضي، كما اشتهر بلبس ((المشلح))، والأبيض منه بشكل خاص، مع ((الغترة))، وكان يعتني كثيرا بقيافته، ولا يظهر أمام الناس إلا وهو شامة بينهم، وهنا أيضا أتذكر حديث سيدنا أبي الدرداء، رضي الله عنه: ((سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول)) إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم، وأصلحوا لباسكم، حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس))، أخرجه الإمام أبو داود وغيره.
فقدنا بفقد العم جميل، ذاكرة مكية محكية جميلة، تحيل كل مستمع لجميل كلامه إلى الأحداث التي سلفت، يعيدهم بها للطباع المكية الجميلة، التي لا يعرفها إلا أهلها الحقيقيون، وكان كل من جلس في مجلس هو فيه يستقي منه الكثير من التوثيقات المخزونة في ذاكرته عن رجال مكة المكرمة وعوائلها، وعن الاجتماعيات والاقتصاديات والجغرافيات والحارات والمناسبات والعادات والتقاليد والأعراف، وكان نعم المواصل للجميع في مناسباتهم المختلفة، مع عزيمة قوية، وإخلاص تام، وبفقده سيتذكر الناس رمزاً جميلاً، ترك لهم من بعده سمعة محلية ودولية حسنة، ووثائق نادرة، لن يغيب عن أبنائه البررة ((محمد)) و((ماهر))، وأخواتهم ((منال)) و((موضي))، تعميم النفع بها، بإشراف والدتهم المصون السيدة ((عائشة شقيري))؛ اللهم افسح له في قبره، واخلفه بخير.

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