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الأدب النسوي وتحديات المرحلة

9/28/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد الرواية السعودية المعاصرة مرآة تعكس التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها السعودية، ولا أبالغ إن قلت إنها في السنوات الأخيرة قفزت لتكون القالب الأكثر شيوعا للتعبير والتلقي.
في ما يتعلق بقضايا المرأة يمكننا القول، إن الكتابة النسوية ومنذ سنوات كانت قد اتضحت ملامحها، وشكلت تياراً أدبياً مؤثراً، إذ قدمت عديداً من الأعمال التي سلطت الضوء على المرأة السعودية، وناقشت قضاياها خصوصاً ما يدور منها في فضاء التقاليد والاستقلالية والمساواة.
لكن السؤال المطروح اليوم هو إلى أي مدى يمكن أن تواكب الرواية السعودية ما استجد من قضايا المرأة في المجتمع الحديث؟ وهو مجتمع يمر بمرحلة تغيرات كبرى فرضت واقعاً ثقافياً مختلفاً وبالتالي قضايا مختلفة.
إن التموضع الحالي للمرأة السعودية بين التقاليد المحافظة والحداثة يرسم ملامح جديدة تتعلق بالتمكين والحقوق والتعليم والعمل، وكذلك الحب وإشكاليات الزواج والأمومة، وصولاً إلى التناقضات بين الهوية والتطلعات الشخصية والمواقف الاجتماعية وتأثيرات العولمة وغيرها من التفاصيل التي خلقت احتياجاً ثقافياً لاتجاه أدبي متطور، يقدم القضايا النسوية في أساليب سردية وفنية منسجمة مع المرحلة.
في رأيي أن فاعلية الأدب النسوي اليوم تضاءلت ولأسباب كثيرة، لعل منها وتيرة التغير الثقافي المتسارع، والطفرة الإنتاجية التي أثرت في رؤية كثير من الكتاب والكاتبات، إضافة إلى تأثير عوامل النشر والإعلام وغيرها.
والحقيقة أن الفرص مواتية لنموذج أدبي يكون أكثر نضجا، خصوصاً وقد اختزن حمولات التجربة الروائية السابقة من جهة، كما أنه من جهة أخرى يتعالق مع حالة قرائية جماهيرية نوعية غير مسبوقة.
علينا أن نتذكر أيضا أن الأدب لا يحتمل التطرف فلا هو موقف وعظي، ولا هو مشهد جدلي، بل هو حالة إبداعية متكاملة تنفذ للوعي الجمعي وتحركه نحو المعنى، إذ لا قيمة لعمل روائي لا تتجلى فيه الأفكار بشكل فلسفي قابل للبناء، ولا دهشة في حبكة أو لغة لا تستفز القارئ للتساؤل والتجديد. وإننا إذا ما اعتبرنا أن امتلاك الكاتب لأدواته الفنية إبداعاً، فإن توظيف هذه الأدوات في عمل يؤثر ويبقى ويوثق للإنسان والتاريخ هو الغاية الأسمى وما يمكن أن يكون فوق إبداع.

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