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نرسيس تحرر من عقدتك

9/28/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) هل بقيت رجال ألمع هي مركز الثقافة في عسير؟ لن أجيب.... يكفي أن كل من يريد الكتابة عن تاريخ عسير بشكل جاد سيحتاج المكتبات الألمعية وذروة سنامها مدونات (آل الحفظي) كابراً عن كابر، بل إن معظم الأسر العلمية في المنطقة كانت تفد على المدرسة الحفظية لتعود إلى أريافها وقراها وهي أكثر فقهاً وعلماً.
تميزت هذه الأسرة أنها جمعت مع العلم الديني وعياً تاريخياً وروحاً أدبية، فكانت مدرسة في الفقه والشعر والتاريخ، فشكراً لها من قلبي، ويبقى السؤال: لماذا اختار الجد الأول لهذه الأسرة رجال ألمع لو لم ير فيها ما يتناسب والتقدير الكافي للعلم والمعرفة.
يبقى السؤال عالقاً: هل بقيت رجال ألمع هي مركز الثقافة في عسير؟ لن أجيب.... لأن الغافلين عن أثر التحولات التاريخ سياسية لن يدركوا الفرق في (الجغرافيا السياسية) أيام العثمانيين والأدارسة، التي جعلت حتى صحافة الشريف تتحدث عن (القنفذة باعتبارها ثغر عسير/ راجع العدد 22 من جريدة القبلة ص2، يوم الإثنين 3 محرم 1335هـ تحت عنوان ((أخبار القنفذة))) وعليه فالمستوى الحضاري (المدني) كان في عدد الموانئ الكثيرة المرتبطة بتهامة عسير وأهمها رجال ألمع كميناء بري وسوق تجاري مزدهر مقارنة بخطوط التجارة البعيدة عن الموانئ البحرية، واختلاف الجغرافيا السياسية قبل مائة عام (ميناء الشقيق، ميناء القحمة، ميناء البرك، القنفذة، جيزان) ووقوف السفن الإيطالية وغيرها ومكاتب الجمارك وارتباط رجال ألمع كميناء بري ببعض هذا، كان له انعكاسه آنذاك.
هل تقصد أن رجال ألمع لم تعد مركز الثقافة في عسير؟ لن أجيب.... فالتغيرات الجيوسياسية ما قبل المائة عام والآن، تجعل المقارنة سخيفة، فمستوى التعليم في العهد السعودي تجاوز مخرجات الكتاتيب التي كانت انعكاساً لواقعها السياسي آنذاك، يكفي أن نقرأ رأي عميد الأدب العربي طه حسين عندما قال: ((وفي تهامة وعسير حياة عقلية ولكنها ضئيلة جداً وهي ممعنة في التصوف متأثرة في ذلك بإفريقيا الشمالية، فقد نقل إليها الأدريسيون طريقة مغربية انتشرت فيها وظفرت بالسلطان السياسي، ولكنها لم تحدث نهضة أدبية ولم تغير من حال الأدب شيئاً)) ص47 من كتاب ((الحياة الأدبية في جزيرة العرب)) للدكتور طه حسين، ط1، 1935م/1345ه. علماً أن الأدارسة هم الوحيدون في عسير الذين عقدوا تحالفات مع دول أجنبية عظمى مما له دلالة تتجاوز ثقافة ووعي (أمراء الحرب) التقليديين فيها.
أظنك تضمر إنكاراً للنسب النبيل والناس النبلاء؟ كيف أنكر ما أعرفه كخطوط يدي، أصافح بها أكف الرجال النبلاء من عرب وعجم، وأقلب بها أوراق الكتب لعرب وعجم، وجدتها تلميحاً في (مقالات أمرسون، ت1882م) فحفرت في معنى النبالة وجدتها مضمرة في (مقالات مونتيني، ت1592م) حفرت أكثر فوجدتها صريحة في (رسائل الجاحظ، ت 868م) بعنوان: ((النُبل والتَنَبُّل وذم الكبر)) وخلاصتها (الطهارة من الكبر، مع تربية النفس على العفة والعزة)، ولهذا قد يحظى بالنبالة غير أهلها ويعجز عنها بعض أهلها فمن (أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)، ثم عشت قرابة العقدين كأني ديوجين يطوف في شمس الظهيرة والفانوس بيده (باحثاً عن رجل/فكرة)، فلما دخلت الخمسين آثرت العزلة وتآلفت معها، والمخالطة بقدر الحاجة، عاذراً من يلومني... كيف ألوم الهاربين من أنفسهم إلى بعضهم؟! ما أقلهم وأكثرني.
ذهبت بعيداً، وسؤالي عن حقيقة موقفك من رجال ألمع كمركز لثقافة منطقة عسير؟ لن أجيب... بل سأذكرك بكلام ابن خلدون عن تقلبات الجغرافيا الحضارية، ولهذا فإني أرى في محافظة أحد رفيدة في العقد القادم من مؤهلات (المنافسة الثقافية) لأسباب موضوعية (الكفاءات العلمية المتنوعة + العمق التاريخي) والعمق التاريخي أقصد به وجود (جرش).
هل تقصد أن محافظة أحد رفيدة هي (المركز الثقافي القادم)؟ لن أجيب.... لكن بصراحة، إن كانت الثقافة تعتمد على (المثابرة) فنعم، وأظن كثيراً من أجواء الثقافة عند الأغلبية تتكئ على هذا المعيار، وإن كانت الثقافة تعتمد على (الإبداع) فالأمر سيبقى مرتبطاً بعاصمة الإقليم (أبها الحديثة) وأقصد أبها في العهد السعودي، التي تعلَّم في مدارسها معظم الأسماء المبدعة المهاجرة من قراها طلباً للعلم، ولست ممن يتشبع بثوب كفاح علمي لم يعشه، فلقد كانت دراستي أوائل الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي ما بين مدرسة الأبناءــ يأخذني الباص من أمام المنزل ويعيدني- بالمدينة العسكرية في تبوك بأقصى الشمال، ومدارس محافظة خميس مشيط، ولهذا يوجد عندي من إمكانيات (الحياد الثقافي) في قراءة المنطقة ما لا يوجدــ ربماـ في غيري، ممن عاش طفولته في قرية أهله ومدينتها المجاورة.
والخلاصة من كلامك؟ لن أجيب... لكن يكفي أن تخرج من إطار قبيلتك الضيق، وسترى في محافظة بعيده عنك مثل محافظة تثليث من العمق التاريخي الممتد لما قبل الإسلام ما لا تجده في أماكن أخرى، وتذكر أن عسير ليست (ذحل أحمق بين قبيلة وأخواتها) في مساحة صغيرة تقدر بـ81.000 كلم2 بل جزء من نسيج وحدة سياسية عظيمة، في دولة حديثة، لم يسبق لها مثيل في (جزيرة العرب) ازدهاراً ونمواً حضارياً، تشمل مساحة كبيرة تقدر بـ2.150.000 كلم2، فالقبيلة مهما تعاظمت شمالاً أو جنوباً فأقصى إمكانياتها (الحضارية) زراعة ورعيا وسوقا أسبوعيا تحميه حيناً وتفشل أحيانا ما بين عملة مجيدية وريال فرانسه، أما الدولة الحديثة (فمدارس وجامعات، مراكز أبحاث ومستشفيات، طرق سريعة ومطارات) إنها الإمكان الوحيد لتصبح إنساناً معترفاً به بين دول العالم، وبغير ذلك (مشرد، لاجئ، مرتزق)، فهل عرفت الفرق بين الثريا والثرى يا نرسيس؟!

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