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مؤشرات لظهور حالات متطرفة للأمطار خلال الخريف

9/28/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا تفصيليًا عن التوقعات الفصلية المناخية خلال فصل الخريف ((سبتمبر- أكتوبر - نوفمبر)) 2024م لدرجة الحرارة السطحية وهطول الأمطار.
وأوضح المركز أن التوقعات تعتمد على مخرجات النماذج العددية التي تحاكي ديناميكية الغلاف الجوي وتأثيره على مناخ المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر، وكشف التقرير عن توقعات بوجود حالات متطرفة للأمطار خلال هذا الفصل.
وأفاد أن توقعات مؤشر النينو 3.4، وأيضًا مؤشر ثنائي الأقطاب للمحيط الهندي يشيران إلى المرحلة المحايدة، وهذا يدل إلى أن معدلات درجات الحرارة السطحية وهطول الأمطار على شبه الجزيرة العربية، عادة ما تكون قريبة من معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف.
4 مناطق حارة
وأبانت نتائج التوقعات باستخدام النماذج العددية للمناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة خلال هذا العام 2024م، مشيرة إلى أن الارتفاع الأعلى يتركز على المناطق ((حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك))، والذي يصل إلى درجة واحدة مقارنةً بفصل الخريف خلال السنوات التاريخية الماضية، متوقعًا أن يكون التغير أقل من ذلك على باقي مناطق المملكة.
هطول الأمطار
وبالنسبة لهطول الأمطار فتشير التوقعات إلى الارتفاع بأعلى من المعدل الطبيعي للسنوات الماضية على المناطق جازان، ونجران، وعسير ممتدة إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من الشرقية والرياض، كما يتوقع أن يكون هطول الأمطار أقل من معدلاتها على باقي مناطق المملكة.
التوقعات المناخية لفصل الصيف بالمملكة
* تنبيهات درجة الحرارة السطحية
- ارتفاع عن المعدل المناخي على معظم المناطق.
- أعلى ارتفاع عن المعدل يصل إلى درجة واحدة في حائل، والقصيم، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية.
* هطول الأمطار
- ارتفاع معدل الأمطار على أجزاء من مناطق عسير ونجران وجازان.
- مؤشرات على وجود حالات متطرفة محتملة خلال الخريف.
* الرطوبة النسبية المناخية ((أكتوبر- نوفمبر))
- ارتفاع على امتداد سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.
- ارتفاع تدريجي على الأجزاء الداخلية من المملكة.

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