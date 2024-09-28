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800 دورة متنوعة تقدمها هاوي

9/28/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تنشط البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)) في تنظيم أكثر من 800 دورة تدريبية متنوّعة واحترافية للهواة المسجلين في موقعها الإلكتروني، في جميع المجالات ومنها الرياضة، بهدف نشر وتعزيز ثقافة الهوايات بالمملكة، وتطوير هوايات المشاركين في الدورات ويعد تطوير هوايات كرة القدم، والبادل، وكرة الطاولة، والشطرنج من أبرز الهويات الرياضية التي تقدم البوابة دورات للمشتركين من أجل تطوير مهاراتهم، إضافة إلى دورات مختلفة لهواة: صناعة الأفلام، الإنتاج الإعلامي، الرسم التعبيري، النحت، الفن التشكيلي، الأدب، تصميم المجوهرات، النجارة، علم الفلك، الخطابة والإلقاء، تصميم الأزياء، القهوة السعودية،

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