800 دورة متنوعة تقدمها هاوي

(MENAFN
- Al Watan)
تنشط البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)) في تنظيم أكثر من 800 دورة تدريبية متنوّعة واحترافية للهواة المسجلين في موقعها الإلكتروني، في جميع المجالات ومنها الرياضة، بهدف نشر وتعزيز ثقافة الهوايات بالمملكة، وتطوير هوايات المشاركين في الدورات ويعد تطوير هوايات كرة القدم، والبادل، وكرة الطاولة، والشطرنج من أبرز الهويات الرياضية التي تقدم البوابة دورات للمشتركين من أجل تطوير مهاراتهم، إضافة إلى دورات مختلفة لهواة: صناعة الأفلام، الإنتاج الإعلامي، الرسم التعبيري، النحت، الفن التشكيلي، الأدب، تصميم المجوهرات، النجارة، علم الفلك، الخطابة والإلقاء، تصميم الأزياء، القهوة السعودية،
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