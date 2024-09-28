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رونالدو صديق لشباك الوحدة

9/28/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل نجم النصر، كريستيانو رونالدو، شهيته المفتوحة في تسجيل الأهداف خلال مسيرته الرياضية، إذ سجل الهدف رقم 903 تاريخيًا له، في مرمى الوحدة، موطا علاقته مع شباك فرسان مكة، بعدما سجل هدفه التاسع في مرمى الفرسان، كأكثر أندية دوري روشن للمحترين استقبالا لأهداف الدون دوريا، ليضع رونالدو نفسه، هدافًا تاريخيًا في مواجهات الفريقين بدوري روشن، إذ سجل هدفه التاسع في مرمى الأخير خلال 4 مواجهات دورية، ففي الموسم ما قبل الماضي، استقبلت شباك الوحدة أول سوبر هاتريك للاعب النصر، وفي الموسم الماضي سجل رونالدو هدفًا في مباراة الذهاب، وفي مواجهة الإياب سجل الدون هاتريك من أصل 6 أهداف نظيفة، ليعود مجددًا في الموسم الحالي ويسجل هدفه التاسع من ضربة جزاء.
وتصدر رونالدو أكثر لاعبي دوري روشن تسجيلا لضربات الجزاء دون إهدار، حيث سجل الجزائية الـ15 له في مسيرته مع النصر في الدوري.

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