رونالدو صديق لشباك الوحدة

(MENAFN
- Al Watan)
واصل نجم النصر، كريستيانو رونالدو، شهيته المفتوحة في تسجيل الأهداف خلال مسيرته الرياضية، إذ سجل الهدف رقم 903 تاريخيًا له، في مرمى الوحدة، موطا علاقته مع شباك فرسان مكة، بعدما سجل هدفه التاسع في مرمى الفرسان، كأكثر أندية دوري روشن للمحترين استقبالا لأهداف الدون دوريا، ليضع رونالدو نفسه، هدافًا تاريخيًا في مواجهات الفريقين بدوري
روشن، إذ سجل هدفه التاسع في مرمى الأخير خلال 4 مواجهات دورية، ففي الموسم ما قبل الماضي، استقبلت شباك الوحدة أول سوبر هاتريك للاعب النصر، وفي الموسم الماضي سجل رونالدو هدفًا في مباراة
الذهاب، وفي مواجهة الإياب سجل الدون هاتريك من أصل 6 أهداف نظيفة، ليعود مجددًا في الموسم الحالي ويسجل هدفه التاسع من ضربة جزاء.
وتصدر رونالدو أكثر لاعبي دوري روشن تسجيلا لضربات الجزاء دون إهدار، حيث سجل الجزائية الـ15 له في مسيرته مع النصر في الدوري.
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