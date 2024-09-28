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صانع الهدايا مثير للسخرية

9/28/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تحول نجم الأهلي الجزائري، رياض محرز، من صانع للهدايا إلى لاعب مثير للسخرية، مما يهدد مستقبله مع قلعة الكؤوس، و بات مرشحًا للخروج من التشكيل الأساسي للأهلي، بعد تراجع مستوه بصورة لافتة مع الراقي، وكأنه لاعب آخر، فضلًا عن زيادة وزنه التي عرضته للسخرية من الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك الخبراء عبر وسائل الإعلام. وتلقى محرز النصيب الأكبر من الانتقادات بعد تدهور نتائج الأهلي، بسبب راتبه الخرافي، الذي يصل إلى 217.60 مليون ريال سنويًا ((58 مليون دولار))، وهو ما يمثل، ما يمثل 30% من ميزانية رواتب الفريق، حسب شبكة ((كابولوجي)) المتخصصة.
زيادة الوزن
بخلاف الأرقام الضعيفة لمحرز فإنه تلقى انتقادات قاسية بسبب عدم جاهزيته البدنية، وزيادة وزنه بصورة ملحوظة، لتتركز عليه الأنظار مع تدهور نتائج الأهلي، وتسلط عليه سياط النقد بشكل لاذع.
مصير غامض
بعد الانتقادات وزيادة الضغط على المدرب الألماني، ماتياس يايسله، بسبب توديع كأس الملك بشكل مفاجئ على يد الجندل، ونتائجه السيئة في الدوري، تزداد التساؤلات: هل سيواصل الاعتماد على محرز أساسيًا؟.
وكان يايسله أعطى إشارة للجميع بأنه لاحظ تراجع مستوى محرز، وأن لا أحد يضمن مكانه، عندما استبدل اللاعب الجزائري بين شوطي مباراة ضمك في الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ورغم الخيارات الهجومية العديدة التي يملكها مدرب الأهلي، بوجود ثلاثي سوبر يمكنه اللعب في العمق، إيفان توني، وروبرتو فيرمينو، وفراس البريكان، إلا أنه سيواجه مشكلة حال استبعد محرز، كونه لا يملك البديل المناسب.
هذه المشكلة ظهرت خلال مباراة الجندل، التي غاب عنها محرز لمعاناته من وعكة صحية، إذ لم يقدم الشاب، ياسين الزبيدي أداءً لافتًا، فيما لم يسبق لثلاثي العمق أو جابري فيجا أن لعب في مركز الجناح الأيمن.
-5 مواجهات خاضها محرز دوريًا مع الأهلي.
-اللاعب الجزائري لم يسجل ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.
-صانع الهدايا غاب عن هوايته المفضلة.
-اللاعب يعاني من ضعف لياقي وزيادة في الوزن.
-يايسله هدد باستبعاده من القائمة في حال استمرار تراجعه.

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