صانع الهدايا مثير للسخرية

(MENAFN
- Al Watan)
تحول نجم الأهلي الجزائري، رياض محرز، من صانع للهدايا إلى لاعب
مثير للسخرية، مما يهدد مستقبله مع قلعة الكؤوس، و بات مرشحًا للخروج من التشكيل الأساسي للأهلي، بعد تراجع مستوه بصورة لافتة مع الراقي، وكأنه لاعب آخر، فضلًا عن زيادة وزنه التي عرضته للسخرية من الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك الخبراء عبر وسائل الإعلام. وتلقى محرز النصيب الأكبر من الانتقادات بعد تدهور نتائج الأهلي، بسبب راتبه الخرافي، الذي يصل إلى 217.60 مليون ريال سنويًا ((58 مليون دولار))، وهو ما يمثل، ما يمثل 30% من ميزانية رواتب الفريق، حسب شبكة ((كابولوجي)) المتخصصة.
زيادة الوزن
بخلاف الأرقام الضعيفة لمحرز فإنه تلقى انتقادات قاسية بسبب عدم جاهزيته البدنية، وزيادة وزنه بصورة ملحوظة، لتتركز عليه الأنظار مع تدهور نتائج الأهلي، وتسلط عليه سياط النقد بشكل لاذع.
مصير غامض
بعد الانتقادات وزيادة الضغط على المدرب الألماني، ماتياس يايسله، بسبب توديع كأس الملك بشكل مفاجئ على يد الجندل، ونتائجه السيئة في الدوري، تزداد التساؤلات: هل سيواصل الاعتماد على محرز أساسيًا؟.
وكان يايسله أعطى إشارة للجميع بأنه لاحظ تراجع مستوى محرز، وأن لا أحد يضمن مكانه، عندما استبدل اللاعب الجزائري بين شوطي مباراة ضمك في الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ورغم الخيارات الهجومية العديدة التي يملكها مدرب الأهلي، بوجود ثلاثي سوبر يمكنه اللعب في العمق، إيفان توني، وروبرتو فيرمينو، وفراس البريكان، إلا أنه سيواجه مشكلة حال استبعد محرز، كونه لا يملك البديل المناسب.
هذه المشكلة ظهرت خلال مباراة الجندل، التي غاب عنها محرز لمعاناته من وعكة صحية، إذ لم يقدم الشاب، ياسين الزبيدي أداءً لافتًا، فيما لم يسبق لثلاثي العمق أو جابري فيجا أن لعب في مركز الجناح الأيمن.
-5 مواجهات خاضها محرز دوريًا مع الأهلي.
-اللاعب الجزائري لم يسجل ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.
-صانع الهدايا غاب عن هوايته المفضلة.
-اللاعب يعاني من ضعف لياقي وزيادة في الوزن.
-يايسله هدد باستبعاده من القائمة في حال استمرار تراجعه.
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