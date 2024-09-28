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الساطي يبحث عن مفتاح ضائع

9/28/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) يبحث مهاجم الشباب، المغربي عبد الرزاق حمد الله، عن استمرار التألق بقميص فريقه الجديد في دوري روشن السعودي للمحترفين، حين يلتقي الرائد اليوم.
وغاب الساطي عن أول مباراتين للشباب في الموسم أمام الاتفاق والخليج على الترتيب، ثم شارك لأول مرة بقميص الليث أمام القادسية دون أن يسجل.
وافتتح المغربي رصيده التهديفي مع الشباب بهدف من ركلة جزاء في مباراة التعاون في الجولة الرابعة.
وحسب إحصائيات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يسعى حمد الله للتسجيل في مباراتين متتاليتين في المسابقة، لأول مرة منذ مارس الماضي، حينما سجل حمدالله وقتها بقميص فريقه السابق الاتحاد أمام الفتح ثم الفيحاء في الجولتين الـ24 و الـ25 من الموسم الماضي.

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