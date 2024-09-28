الساطي يبحث عن مفتاح ضائع

(MENAFN
- Al Watan)
يبحث مهاجم الشباب، المغربي عبد الرزاق حمد الله، عن استمرار التألق بقميص فريقه الجديد في دوري روشن السعودي للمحترفين، حين يلتقي الرائد اليوم.
وغاب الساطي عن أول مباراتين للشباب في الموسم أمام الاتفاق والخليج على الترتيب، ثم شارك لأول مرة بقميص الليث أمام القادسية دون أن يسجل.
وافتتح المغربي رصيده التهديفي مع الشباب بهدف من ركلة جزاء في مباراة
التعاون في الجولة الرابعة.
وحسب إحصائيات رابطة الدوري
السعودي للمحترفين، يسعى حمد الله للتسجيل في مباراتين متتاليتين في المسابقة، لأول مرة منذ مارس الماضي، حينما سجل حمدالله وقتها بقميص فريقه السابق الاتحاد أمام الفتح ثم الفيحاء في الجولتين الـ24 و الـ25 من الموسم الماضي.
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