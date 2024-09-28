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إعصار هيلين يترك الملايين بلا كهرباء

9/28/2024 11:33:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تسبب الإعصار هيلين في مقتل العشرات وتدمير مليارات الدولارات في مساحة واسعة من جنوب شرق الولايات المتحدة أثناء مروره، كما ظل أكثر من ثلاثة ملايين عميل بدون كهرباء حتى نهاية الأسبوع، وبالنسبة للبعض ظل هناك تهديد مستمر بالفيضانات.
الفئة الرابعة
ووصل هيلين إلى الشاطئ في منطقة بيج بيند بولاية فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 140 ميلا في الساعة (225 كيلومترًا في الساعة) ثم تحركت بسرعة عبر جورجيا وكارولينا وتينيسي، مما أدى إلى اقتلاع الأشجار وتدمير المنازل وإرسال الجداول والأنهار فوق ضفافها وإجهاد السدود.
وانقطعت الطرق في غرب ولاية كارولينا الشمالية بشكل أساسي بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات التي أجبرت على إغلاق الطريق السريع 40 والطرق الأخرى.

الناس العالقون
وترك الإعصار الناس عالقون تمامًا، بدون خدمة خلوية، ولا كهرباء، وتمت مئات عمليات الإنقاذ من المياه، ولم تكن هناك أي عملية أكثر دراماتيكية من تلك التي حدثت في مقاطعة يونيكوي الريفية في شرق تينيسي، حيث تم انتشال العشرات من المرضى والموظفين بواسطة مروحيات من فوق سطح مستشفى كان محاطًا بمياه نهر غمرته.
وقال المركز الوطني للأعاصير إن من المتوقع أن يحوم الإعصار، الذي أصبح الآن إعصارًا ما بعد المداري، فوق وادي تينيسي، وظلت العديد من التحذيرات من الفيضانات والفيضانات المفاجئة سارية في أجزاء من جنوب ووسط جبال الأبلاش، بينما غطت تحذيرات الرياح العاتية أيضًا أجزاء من تينيسي

قتلى هيلين
ومن بين القتلى الذين بلغ عددهم 44 شخصًا على الأقل في العاصفة، منهم ثلاثة رجال إطفاء وامرأة وتوأمها البالغان من العمر شهرًا واحدًا، وامرأة تبلغ من العمر 89 عامًا سقطت على منزلها شجرة، ووفقًا لإحصاء وكالة أسوشيتد برس، وقعت الوفيات في فلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا.
وفي منطقة جزر ديفيس الثرية في تامبا، حيث عاش رياضيون نجوم مثل، ديريك جيتير، وتوم برادي، واصل السكان تنظيف آثار العاصفة التي خلفها هيلين.
ولم تشهد الأحياء التي تقع بالقرب من وسط مدينة تامبا، والتي يقطنها نحو 5000 شخص عاصفة مثل التي شهدتها يوم الجمعة، لم يمت أحد، لكن المنازل والشركات والشقق غمرتها

عمليات الإخلاء
وحذرت السلطات السكان من ضرورة إخلاء منازلهم، وقد فعل الكثير منهم ذلك، لكن البعض الآخر بقي في أماكنهم،
وفي ولاية كارولينا الشمالية غمرت بحيرة ظهرت في أحد الأفلام سدًا، وتم إخلاء الأحياء المجاورة، على الرغم من عدم وجود مخاوف فورية من انهيار السد، كما تم إجلاء الناس من مدينة نيوبورت بولاية تينيسي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7000 نسمة، وسط مخاوف بشأن سد قريب من هناك، على الرغم من أن المسؤولين قالوا لاحقًا إن الهيكل لم ينهار.
وضربت الأعاصير بعض المناطق، بما في ذلك واحد في مقاطعة ناش، بولاية كارولينا الشمالية، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة.
وسجلت مدينة أتلانتا مستوى قياسيا من الأمطار بلغ 11.12 بوصة (28.24 سنتيمترًا) خلال 48 ساعة، وهو أعلى مستوى تشهده المدينة خلال يومين منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1878، حسبما ذكر مكتب مناخ ولاية جورجيا على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وغمرت المياه بعض الأحياء بشدة لدرجة أنه لم يتبق من الماء سوى أسقف السيارات.
حدوث فياضانات
فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات في ولاية كارولينا الشمالية قد تكون أسوأ من أي فيضانات شهدتها الولاية خلال القرن الماضي، وأرسل الحرس الوطني التابع لجيش ولاية كونيتيكت مروحية

هيلين:
كان هيلين هو الإعصار الثامن الذي يحمل اسمًا لموسم الأعاصير الأطلسي، والذي بدأ في الأول من يونيو، وتوقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي موسمًا أعلى من المتوسط هذا العام بسبب درجات حرارة المحيط الدافئة القياسية.

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