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غارات روسية على سومي الأوكرانية

9/28/2024 11:33:07 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مسؤولون أن هجومين روسيين متتاليين على مركز طبي في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا أسفرا عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل. وقد أسفرت الضربة الأولى عن مقتل شخص واحد، ثم هاجمت روسيا المستشفى مرة أخرى في أثناء إجلاء المرضى والموظفين، بحسب وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو.
وقال مسؤولون محليون في سومي إن طائرات دون طيار من طراز ((شاهد)) استُخدمت في الهجوم. وأفادت الإدارة العسكرية لمدينة سومي بأن 12 شخصا آخرين أصيبوا.
منطقة كورسك
تقع سومي على بُعد نحو 20 ميلا (32 كيلومترا) من منطقة كورسك الروسية، التي تم نشر القوات الأوكرانية فيها منذ السادس من أغسطس، في محاولة لتحويل التركيز العسكري للكرملين بعيدا عن خط المواجهة في أوكرانيا.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 69 من أصل 73 طائرة دون طيار روسية، بالإضافة إلى صاروخين من بين أربعة صواريخ. وأضافت سلطات مدينة كييف أن نحو 15 طائرة دون طيار أُسقطت فوق العاصمة الأوكرانية وضواحيها.
وبيّن مسؤولون محليون أنه تم العثور على جثة رجل تحت أنقاض مبنى إداري ضربه صاروخ روسي يوم الجمعة في كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما يرفع حصيلة القتلى جراء ذلك الهجوم إلى

منطقة بيلغورود
وفي روسيا، قالت وزارة الدفاع إن الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق منطقة بيلغورود، وواحدة فوق منطقة كورسك، وكلتا المنطقتين متاخمتان لأوكرانيا. ولفت حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إلى أن شخصا واحدا قُتل بقصف أوكراني على مدينة شيبيكينو الحدودية الروسية، وأصيب شخصان آخران.

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