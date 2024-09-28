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ترمب يستعد للرد على هاريس بشأن الهجرة

9/28/2024 11:33:07 PM
(MENAFN- Al Watan) ينوي الرئيس السابق دونالد ترمب أن يرد على منافسته الديمقراطية بشأن قضية الهجرة، وذلك بعد يوم من مناقشة نائبة الرئيس كامالا هاريس الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ومن المتوقع أن يسلط ترمب الضوء على قضية محلية لمواطن فنزويلي متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة ومهاجمة ابنتها في نزاع محلي مزعوم. المعابر الحدودية
ويربط ترمب المعابر الحدودية غير القانونية بحدث في بلدة على نهر ويسكونسن الغربي، حيث يتوجه إلى بلدة برايري دو شين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5000 نسمة وتقع على الجانب الآخر من نهر المسيسيبي من ولاية أيوا، لحضور حدث انتخابي يركز على الهجرة.
ويأمل ترمب أن تترجم مشاعر الإحباط إزاء الهجرة غير الشرعية إلى أصوات في ويسكونسن وغيرها من الولايات الحاسمة.
وقد ندد المرشح الجمهوري بالأشخاص الذين يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ووصفهم بأنهم ((يسممون دماء البلاد))، وتعهد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا إذا

دليل إضافي
وفي الأيام الأخيرة، استغل الجمهوريون بولاية ويسكونسن قصة اعتقال أليخاندرو خوسيه كورونيل زاراتي في برايري دو شين باعتبارها دليلا إضافيا على أن الأشخاص المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني يرتكبون جرائم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وليس فقط في الولايات الحدودية الجنوبية. وقد وجه المدعون العامون إلى كورونيل زاراتي، في 18 سبتمبر، تهم: الاعتداء الجنسي وإساءة معاملة الأطفال والخنق والعنف المنزلي.
ونشر رئيس الشرطة، كايل تينور، تصريحات على ((فيسبوك)) قال فيها إن كورونيل زاراتي ليس مواطنًا أمريكيًا، وإنه كانت لديه وثيقتان مزورتان للهجرة، بما في ذلك بطاقة تأمين اجتماعي مزورة. وأضاف رئيس الشرطة أن وشم زاراتي يشير إلى أنه ينتمي إلى عصابة ((ترين دي أراغوا))، التي بدأت في السجون الفنزويلية، وتشكل تهديدًا متزايدًا في الولايات المتحدة.
كما تُظهر سجلات المحكمة أن كورونيل زاراتي اتُهم في ديسمبر بماديسون، عاصمة الولاية، بالخنق والاحتجاز غير المشروع والاعتداء والسلوك غير

بين الفشل واللوم
وصور ترمب المهاجرين، مرارًا وتكرارًا، على أنهم مجرمون، وألقى باللوم على هاريس لفشلها في وقف الزيادة غير المسبوقة في الهجرة غير الشرعية، على الرغم من انخفاض حالات عبور الحدود منذ أصدر الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يحد من طلبات اللجوء. في المقابل، ألقى الديمقراطيون باللوم على ترمب لإقناع حلفائه في الكونجرس بقتل التشريع الحزبي الذي كان من شأنه أن يمول المزيد من وكلاء الحدود، ويمنح وزير الأمن الداخلي سلطة حظر دخول معظم الأشخاص الذين يتجاوزون الحد اليومي.

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