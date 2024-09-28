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صدارة كاملة

9/28/2024 11:33:07 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الهلال صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلبه على مضيفه الخلود 4 /2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لحساب الجولة الخامسة للدوري.
سجل للزعيم كاليدو كوليبالي ((38))، ومالكوم دي أوليفيرا ((43))، وعلي البليهي ((45+3))، ورينان لودي ((48))، ولفخر الرس همام الهمامي ((71))، و وليام إيكونغ ((87 ضربة جزاء))، ليرفع الزعيم رصيده إلى 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية في صدارة الدوري، كما أنه أكثر الأندية تسجيلا للأهداف بـ16 هدفا، وظل الخلود على 4 نقاط في للمركز الـ12.

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