صدارة كاملة

(MENAFN
- Al Watan)
استعاد الهلال صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلبه على مضيفه الخلود 4 /2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لحساب الجولة الخامسة للدوري.
سجل للزعيم كاليدو كوليبالي ((38))، ومالكوم دي أوليفيرا ((43))، وعلي البليهي ((45+3))، ورينان لودي ((48))، ولفخر الرس همام الهمامي ((71))، و وليام إيكونغ ((87 ضربة جزاء))، ليرفع الزعيم رصيده إلى 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية في صدارة الدوري، كما أنه أكثر الأندية تسجيلا للأهداف بـ16 هدفا، وظل الخلود على 4 نقاط في للمركز الـ12.
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