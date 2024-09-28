Sunday, 29 September 2024 08:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


21 يوما على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية

9/28/2024 11:33:07 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ العد التنازلي لمهلة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة إلى 50%؛ حيث بقي 21 يومًا فقط على مهلة الأشهر الـ6 التي انطلقت في أبريل الماضي وتنتهي في 18 أكتوبر المقبل، وحث المرور السعودي أصحاب المخالفات المرورية المتراكمة على الاستفادة من مهلة التخفيض المعلن عنها لسداد المخالفات المتراكمة.
وفي وقت سابق جدّد المرورُ التعريفَ بحالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات بنسبة 25%، وفق المادة ((75)) من نظام المرور.
وأضاف المرور: أن الحالات تشمل انتهاء مدة الاعتراض 30 يومًا، وأول مهلة للسداد 15 يومًا دون تسديد قيمة المخالفة أو التقدم بطلب تمديد مهلة السداد.
وتابع: أن الحالة الثانية تشمل طلب مهلة سداد إضافية تبلغ 90 يومًا، وانتهت 30 يومًا منها قبل تسديد قيمة المخالفة.
وكان المرور قد أوضح في وقت سابق آلية تخفيض المخالفات المرورية المسجلة من تاريخ 18/ 4/ 2024 وفق المادة ((75)) من نظام المرور.
وأضاف المرور: أنه يطبق تخفيض 25% على المخالفات فور تسجيلها بحقّ المخالف، بجانب تخفيض 25% يشمل المخالفات المرورية المسجلة بالحدّ الأدنى فقط.
وتابع: أن سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ الواردة بالمادة 75 من نظام المرور، يبدأ بعد انتهاء المهل المحددة للسداد.

MENAFN28092024000089011017ID1108726039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث