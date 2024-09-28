21 يوما على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية

(MENAFN
- Al Watan)
بدأ العد التنازلي لمهلة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة إلى 50%؛ حيث بقي 21 يومًا فقط على مهلة الأشهر الـ6 التي انطلقت في أبريل الماضي وتنتهي في 18 أكتوبر المقبل، وحث المرور السعودي أصحاب المخالفات المرورية المتراكمة على الاستفادة من مهلة التخفيض المعلن عنها لسداد المخالفات المتراكمة.
وفي وقت سابق جدّد المرورُ التعريفَ بحالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات بنسبة 25%، وفق المادة ((75)) من نظام المرور.
وأضاف المرور: أن الحالات تشمل انتهاء مدة الاعتراض 30 يومًا، وأول مهلة للسداد 15 يومًا دون تسديد قيمة المخالفة أو التقدم بطلب تمديد مهلة السداد.
وتابع: أن الحالة الثانية تشمل طلب مهلة سداد إضافية تبلغ 90 يومًا، وانتهت 30 يومًا منها قبل تسديد قيمة المخالفة.
وكان المرور قد أوضح في وقت سابق آلية تخفيض المخالفات المرورية المسجلة من تاريخ 18/ 4/ 2024 وفق المادة ((75)) من نظام المرور.
وأضاف المرور: أنه يطبق تخفيض 25% على المخالفات فور تسجيلها بحقّ المخالف، بجانب تخفيض 25% يشمل المخالفات المرورية المسجلة بالحدّ الأدنى فقط.
وتابع: أن سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ الواردة بالمادة 75 من نظام المرور، يبدأ بعد انتهاء المهل المحددة للسداد.
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