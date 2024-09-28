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كيف سيرد حزب الله بعد مقتل قائده؟

9/28/2024 11:33:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت جماعة حزب الله اللبنانية مقتل زعيمها وأحد مؤسسيها، حسن نصر الله، بغارة جوية إسرائيلية على بيروت في اليوم السابق.
وتعهدت الجماعة بـ((مواصلة الجهاد ضد العدو ودعم فلسطين)).
يعد نصر الله، الذي قاد حزب الله لأكثر من ثلاثة عقود، الهدف الأقوى الذي قتلته إسرائيل خلال أسابيع من القتال المكثف مع حزب الله.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، الفريق أول هيرتسي هاليفي، إن القضاء على نصر الله ((ليس نهاية أدواتنا))، مشيرًا إلى أنه تم التخطيط لمزيد من الضربات. في حين وصف وزير الدفاع، يوآف غالانت، هذه الضربة بأنها ((أهم ضربة مستهدفة منذ تأسيس دولة إسرائيل)). كما تعهدت إسرائيل بتكثيف الضغوط على حزب الله.
فرصة سانحة
أشارت أورنا ميزراحي، الباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب والمحللة الاستخباراتية السابقة للجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء، إلى أن نصر الله كان في بعض الأحيان ((صوت العقل)) المهتم بإشراك إسرائيل في حرب استنزاف، ومنع الجماعة المسلحة من استخدام القوة الكاملة لترسانتها الهائلة ضد إسرائيل.
وأضافت أن مقتل نصر الله قد يدفع بعض أعضاء حزب الله الأقل رتبة إلى استخدام أسلحة أقوى بكثير من تلك التي استخدمت في تبادل الأعمال العدائية الذي استمر قرابة العام بين حزب الله ولبنان. لكن ميزراحي قالت إن علامة الاستفهام الأكبر الآن هي كيف سترد إيران ؟؟.
وأوضحت أن مقتل نصر الله قد يوفر فرصة، في الوقت الذي تضعف فيه المنظمة بشكل كبير، للبنان من أجل تخفيف نفوذ حزب الله الواسع النطاق، خاصة في الجنوب، الذي يهدد بجر لبنان إلى حرب شاملة مع إسرائيل.
غارة دقيقة
قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية دقيقة بينما كان قادة حزب الله يجتمعون في مقرهم بالضاحية جنوب بيروت.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 91 آخرون في الضربات التي دمرت ستة مبان سكنية. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله، وقادة آخرين قتلوا أيضا.
من جهتها، أعلنت إيران مقتل جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه، بالغارة الجوية نفسها. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن عباس نيلفوروشان (58 عاما)، الذي حددته الولايات المتحدة كنائب قائد العمليات في الحرس الثوري، قُتل يوم الجمعة.
تعقب طويل
قال المقدم ناداف شوشاني، المتحدث باسم الجيش، إن الغارة الجوية كانت مبنية على سنوات من تعقب نصر الله، إلى جانب ((معلومات في الوقت الفعلي))، ما جعلها قابلة للتطبيق.
ورفض شوشاني أن يوضح ما هي الذخائر المستخدمة في الضربة أو تقديم تقدير لعدد القتلى المدنيين.
وفي بيان لها، قدمت حركة ((حماس)) الفلسطينية تعازيها لحليفها حزب

مواصلة الهجمات
تعهدت إسرائيل بتكثيف الضغوط على حزب الله حتى يوقف هجماته التي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين من المجتمعات القريبة من الحدود اللبنانية. كما أدت المعارك الأخيرة إلى نزوح أكثر من 200 ألف لبناني في الأسبوع الماضي، وفقا للأمم المتحدة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحشد جنودا احتياطيين إضافيين مع تصاعد التوترات مع لبنان، وفعّل ثلاث كتائب من جنود الاحتياط للخدمة في جميع أنحاء البلاد. كما أرسل لواءين إلى شمال إسرائيل في وقت سابق من الأسبوع، للتدريب على غزو بري محتمل. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل ألحقت أضرارًا جسيمة بقدرات حزب الله خلال الأسبوع الماضي من خلال استهداف مجموعة من التهديدات المباشرة والأسلحة الإستراتيجية، مثل الصواريخ الموجهة الأكبر حجمًا. لكنه لفت إلى أن الكثير من ترسانة حزب الله لا تزال سليمة، وإن إسرائيل ستستمر في استهداف المجموعة. وحدّث الجيش الإسرائيلي المبادئ التوجيهية للمواطنين الإسرائيليين بإلغاء التجمعات التي تضم أكثر من 1000 شخص بسبب التهديد المستمر.
وقد تم إجلاء نحو 60 ألف إسرائيلي من منازلهم على طول الحدود اللبنانية منذ ما يقرب من عام. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الحكومة الإسرائيلية إن وقف هجمات حزب الله في شمال البلاد للسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم هو هدف حرب رسمي.
تنفيذ الغارات
نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 140 غارة جوية على جنوب بيروت ووادي البقاع شرق لبنان، بما في ذلك استهداف منشأة لتخزين الصواريخ المضادة للسفن في ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت إسرائيل إن الصواريخ كانت مخزنة تحت الأرض أسفل مبان سكنية مدنية. بينما أطلق حزب الله عشرات القذائف عبر شمال ووسط إسرائيل وعمق الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إلحاق أضرار ببعض المباني في بلدة صفد الشمالية.
وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، تصاعدت أعمدة الدخان وخلت الشوارع بعد أن تعرضت المنطقة لقصف جوي إسرائيلي عنيف طوال الليل. وبينما امتلأت الملاجئ التي أقيمت في وسط المدينة للنازحين، نامت العديد من الأسر في الساحات العامة والشواطئ أو في سياراتها. وعلى الطرق المؤدية إلى الجبال المطلة على العاصمة، شوهد مئات الأشخاص وهم يخرجون سيرا على الأقدام، حاملين أطفالهم الرضع وأي شيء يمكنهم حمله.
وقال وزير الصحة اللبناني إن إجمالي عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال أقل من أسبوعين بلغ 1030 شخصا، بينهم 156 امرأة و87 طفلا.

من هو حسن نصر الله؟
ولد عام 1960 لعائلة فقيرة في ضاحية شرشابوك شمال بيروت
قُتل وهو يبلغ من العمر 64 عاما
كان يجيد حرب العصابات درس العلوم الدينية، وانضم إلى حركة ((أمل))، وهي منظمة سياسية وشبه عسكرية شيعية، قبل أن يصبح أحد مؤسسي حزب الله. بعد يومين من مقتل زعيمها السيد عباس الموسوي (39 عاما) في غارة بطائرة هليكوبتر إسرائيلية في جنوب لبنان، اختاره حزب الله أمينا عاما له في فبراير 1992. بعد 5 سنوات، صنفت الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية. تحت قيادته، استطاع حزب الله قيادة حرب الاستنزاف التي أدت إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في عام 2000، بعد احتلال دام 18 عامًا. قُتل نجله الأكبر (هادي) في عام 1997 خلال قتاله ضد القوات الإسرائيلية. أعاد تشكيل حزب الله، ليصبح عدوا لدودا لإسرائيل. عزز التحالفات مع الزعماء الدينيين الشيعة في إيران والجماعات المسلحة مثل حماس. يحظى بإعجاب أتباعه الشيعة في لبنان. يُنظر إليه باعتباره متطرفا في الولايات المتحدة ومعظم دول الغرب. شكل قيادات منوعة رغم الظروف الصعبة والمواقف المناهضة

كيف سيكون الرد؟
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