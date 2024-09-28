الزراعة الأمريكية: ارتفاع إنتاج مصر من القمح والأرز وتراجع الذرة بسبب الحرارة

MENAFN - Al-Borsa News) هيئة السلع التموينية تدرس إضافة“تركيا” كمنشأ جديد لاستيراد القمح

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع إنتاج مصر من القمح فى السنة التسويقية التى تبدأ فى يوليو 2024 وتنتهى يونيو 2025 إلى 9.2 مليون طن مقابل 8.87 مليون طن العام الماضى.

وأرجعت ذلك، فى تقرير صادر عنها، إلى زيادة المساحة المحصودة لتصل إلى حوالى 3.5 مليون فدان مقارنةً بـ3.3 مليون فدان في السنة التسويقية 2023/24.

موضوعاتشركات مالية:“المركزى” يعتزم إطلاق نسخة للتجار من“إنستاباى” “محمد فاروق” و”أحمد طارق” يعتزمان تدشين“بى ويل” للرعاية الصحية الدين العام لمصر ينخفض 2.1% فى الربع الأخير من 2023-2024

وقالت إن الزيادة فى الزراعة بدعم من جهود الحكومة المصرية في تعزيز التوسع الأفقي والرأسي عبر زيادة المساحات وإنتاجية الفدان على السواء.

وذكرت أن مركز البحوث الزراعية شجًع الزراعة على أحواض مرتفعة باستخدام أصناف سريعة النضج وذات إنتاجية عالية، بالإضافة إلى إتاحته كميات أكبر من البذور المعتمدة ليتم توزيعها على المزارعين.

ونوهت إلى أن الأسعار المرتفعة التي تقدمها الحكومة لاستلام القمح شجعت المزارعين على التوسع فى المساحات، وأشارت إلى أن الحكومة اشترت 3.6 مليون طن من القمح المنتج محليًا فى 2024، منها 3.43 مليون طن من قمح الطحن، و120 ألف طن للبذور و50 ألف طن من قمح الديورم، وهو نوع من أنواع القمح يستخدم بشكل رئيسي في صناعة المكرونة والمنتجات الغذائية.

وقالت إن عدد من السياسات الأخرى ساهمت فى زيادة الإنتاج مثل تحسين البنية التحتية اللوجستية ومراكز التجميع، في تحقيق كفاءة أعلى في نقل وتخزين القمح المستلم، عبر تحسين ظروف التخزين في صوامع الدولة.

ورفعت تقديراتها لاستهلاك القمح في مصر للسنة التسويقية 2024/25 إلى 20.65 مليون طن، مقابل 20.1 مليون طن تقديراتها السابقة، ونحو 20.5 مليون طن العام التسويقى الماضى.

وأرجعت الارتفاع في استهلاك القمح إلى النمو السكاني، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة بحلول عام 2035، وتوقعت زيادة الاستهلاك أيضًا نتيجة لتعافي الاقتصاد المصري من التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 وارتفاع الطلب على السلع الغذائية الأساسية بما في ذلك القمح ومنتجاته.

ويشمل استهلاك القمح في مصر القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعوم، وكذلك منتجات القمح الأخرى مثل المكرونة والبسكويت والدقيق.

وقدرت واردات مصر من القمح للسنة التسويقية 2024/25 بنحو 12.5 مليون طن، بزيادة قدرها 11.4% عن التقديرات السابقة، وساهم تدفق العملات الأجنبية في إطلاق الشحنات المحتجزة في الموانئ وسهل واردات السلع الأساسية بما في ذلك القمح للقطاعين العام والخاص.

كما رفعت تقديراتها لواردات القمح للسنة التسويقية 2023/24 بنحو13.6% عن التقديرات السابقة لتبلغ 11 مليون طن، وذلك بسبب زيادة الطلب من الصناعة الخاصة والاستثمار في الصوامع لتخزين المزيد من القمح.

وكان أكبر موردى القمح لمصر فى السنة التسويقية 2023/24 روسيا بنحو8.47 مليون طن، وأوكرانيا بنحو 2.14 مليون طن، ورومانيا بنحو 1.23 مليون طن.

وشكلت واردات القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية 48.4% من إجمالي الواردات في السنة التسويقية 2023/2024، بينما شكل القطاع الخاص 51.6% من إجمالي الواردات.

حروب المنطقة رفعت صادرات مصر من الدقيق 250% فى أول 5 أشهر من العام الحالى

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، زادت الصناعة الخاصة حصتها في سوق واردات القمح، حيث زادت إنتاجها من الدقيق لإعادة تصديره إلى دول أفريقية وشرق أوسطية أخرى، وزادت توزيعها إلى المخابز الخاصة والمقاهي التي تنتج منتجات سياحية.

في السنة التسويقية 2023/24، أسفرت المناقصات التي أجرتها الهيئة العامة للسلع التموينية عن شراء 6.06 مليون طن من القمح، بواقع 4.4 مليون طن من روسيا، و900 ألف طن من رومانيا، و360 ألف طن من أوكرانيا، 200 ألف طن من بلغاريا، و180 ألف طن من فرنسا.

أخيراً، على الرغم من أن الهيئة العامة للسلع التموينية لديها 18 منشأ يمكنها شراء القمح منها، فإنها تبحث حالياً في تركيا كمصدر جديد لتوريد القمح إلى مصر من خلال عملية المناقصات الخاصة بها، حيث تتمتع تركيا بميزة تنافسية بسبب قربها من مصر وأسعار الشحن التنافسية.

وتُعتبر مصر مورداً رئيسياً لدقيق القمح للعديد من الدول الأفريقية والشرق أوسطية وقد وسعت صادراتها من دقيق القمح إلى المنطقة بشكل كبير، حيث تواصل زيادة طاقات الطحن.

وخلال السنوات الخمس الماضية، كانت الوجهات الرئيسية لصادرات دقيق القمح من مصر تشمل السودان وإريتريا واليمن والصومال وجيبوتي وسوريا وفلسطين.

ولفتت إلى أنه بخلاف زيادة طاقات الطحن، استطاعت مصر زيادة صادراتها بسبب الأسعار التنافسية والقرب الجغرافي من البلدان، ومن يناير 2024 إلى مايو 2024، زادت مصر صادراتها من دقيق القمح بنسبة 250% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكانت الزيادة الأكبر في الصادرات إلى جيبوتي والسودان والصومال والسلطات الفلسطينية.

ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة في التصدير إلى الأزمة الإقليمية الكبرى، وتوابعها من الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، والحرب على غزة، بجانب الحرب في السودان.

وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لإنتاج مصر من الذرة فى السنة التسويقية التى تبدأ أكتوبر 2024 وتنتهى فى سبتمبر2025 بنحو 8% عن تقديراتها السابقة التى أصدرتها فى أبريل لتصل إلى حوالي 7 ملايين طن بسبب موجات الحر الشديدة خلال موسم النمو وضغط الحشرات، خاصة دودة الحشد الخريفية.

وأشارت إلى أن تراجع الأسعار المحلية قبل موسم الزراعة عامل آخر، خاصة مع ارتفاع مدخلات الإنتاج ما أدى لخفض توقعات المساحة المحصودة بنحو 5.15% عن التقديرات السابقة.

وتوقعت تراجع المساحات المزروعة فى 2024/2025 إلى 368.5 ألف فدان مقارنة مع 395.5 ألف فدان في 2023/2024.

ويحاول مركز البحوث الزراعية فى مصر زيادة خدمات الإرشاد، مع تركيز رئيسي على تحسين معرفة المزارعين بكيفية إدارة مقاومة دودة الحشد الخريفية، التي أصبحت آفة كبيرة تسبب ضررًا كبيرًا للمحصول.

وتشمل أولويات المركز أيضًا زيادة عدد الحقول النموذجية وعرض أصناف جديدة من الذرة، بالإضافة إلى توضيح الممارسات الزراعية الجيدة.

وقدرت الوزارة استهلاك الذرة في السنة التسويقية 2024/25 بـ 15.3 مليون طن، وهو ما يتماشى مع التقديرات السابقة، لكنه أعلى من 14.8 مليون طن فى 2023/2024.

ومن المتوقع أن ترتفع واردات الذرة إلى 8 ملايين طن فى 2024/2025، مقابل 7.5 مليون طن فى 2023/2024، وأن تتقلص المخزونات إلى 1.1 مليون طن فى 2024/2025، مقابل 1.4 مليون طن فى 2023/2024، مما يعكس التحديات المحتملة في الإنتاج خلال العام المقبل.

وساهم توفر العملات الأجنبية في البنوك المصرية في الإفراج عن مواد خام العلف العالقة في الموانئ، مما شجع العديد من منتجي الدواجن على استئناف الإنتاج.

وتراجعت أسعار الذرة، التي تمثل 70% من مكونات العلف للدواجن، بنسبة 29.2% تقريبًا في أغسطس 2024 مقارنةً بأغسطس 2023.

من المتوقع أن يزيد استهلاك العلف في قطاع الدواجن بنحو 2.5% في السنة التسويقية 2024/25، مع تعافي استهلاك الدواجن وتوسع المنتجين الكبار، وزيادة التكامل الرأسي.

وتُعد البرازيل والأرجنتين وأوكرانيا من الموردين الرئيسيين للذرة إلى مصر، بينما تظل الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للذرة المجففة المقطرة وجلوتين الذرة للسوق المصري.

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع إنتاج الأرز فى السنة التسويقية التى تبدأ اكتوبر 2024 وتنتهى سبتمبر 2025 ليصل إلى 3.9 مليون طن بزيادة 8.3% عن العام السابق، بدعم من ارتفاع الأسعار، ما دفع المزارعين لزيادة مساحة المحصول بما يتجاوز المساحة المسموح بها من قبل وزارة الموارد المائية والري المصرية.

وقدرت المساحة المزروعة بالأرز في السنة التسويقية 2024-25 بنحو 1.675 مليون فدران، بزيادة تقارب 11.6% عن التقديرات السابقة.

وقالت إنه رغم زيادة المساحات المزروعة، انخفضت التوقعات بتراجع معدل الإنتاجية للفدان بنسبة 3% تقريبًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأسمدة خلال الموسم، لتقتصر على 8.43 طن للفدان مقابل 8.69 طن للفدان توقعات سابقة.

وثبتت تقديراتها لاستهلاك الأرز في السنة التسويقية 2024/25 عند نحو 4.1 مليون طن، لكنه أعلى هامشيًا من 2023/2024 عند 4.05 مليون طن.

وتضمن الحكومة توفير إمدادات مستدامة من الأرز بأسعار معقولة للمستفيدين من برنامج الدعم، ويبلغ سعر الأرز المعبأ في المتاجر الحكومية نحو 25 جنيهًا للكيلو، في حين تتراوح أسعاره في السوق ما بين 27 و37 جنيهًا للكيلو.

وتراجعت أسعار الأرز الخام بنسبة 26.4% مقارنة بأسعار فبراير 2024، كما انخفضت أسعار الأرز المطحون في السوق المحلية بنسبة تقارب 24.4% خلال نفس الفترة.

ويختلف استهلاك الأرز في مصر عبر المواقع الجغرافية المختلفة، حيث تكون المعدلات أعلى في دلتا النيل والمدن الساحلية ومنطقة القاهرة الكبرى، مقارنة بمناطق الصعيد.

وقدرت واردات مصر من الأرز للسنة التسويقية 2024/25 بحوالي 225 ألف طن، وهو نفس مستوى السنة التسويقية السابقة، وقالت إن مصر استوردت 67.55 ألف طن من الصين و50.3 ألف طن من الهند، وأن معظم الواردات من الأرز تتكون من الأرز طويل الحبة البسمتى.