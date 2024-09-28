معيط: تحالفات استراتيجية مع سلاسل الإمداد والصيدليات لضمان التغطية الصحية الشاملة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن تغطية تكاليف الدواء تُعد من أهم الركائز في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ، وتشكل عنصراً جوهرياً لضمان الملاءة المالية للمنظومة.

وشدد الدكتور معيط، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية في مؤتمر الأهرام للدواء والرعاية الصحية، الذي أقيم بمشاركة واسعة من عناصر ومؤسسات القطاع في نسخته الرابعة، على أهمية المؤتمر كمنصة مهمة لتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه صناعة الدواء، مؤكداً أن جميع التوصيات التي تخرج من المؤتمر تحظى بالاهتمام الكبير من المسؤولين في الدولة لمواجهة التحديات التي يواجها القطاع.

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وأوضح معيط أن مصر تمتلك فرصاً واعدة لتعزيز قدراتها في مجال تصنيع وتصدير الأدوية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل للمصريين، فضلاً عن تقليل الاعتماد على استيراد الأدوية، وبالتالي تعزيز احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إلى أن البيانات والتقارير الواردة من المحافظات الست التي طُبّق فيها نظام التأمين الصحي الشامل، أظهرت توافر قائمة من الأدوية الأساسية للمستفيدين. وأضاف أن إتمام الشمولية في التغطية الصحية يتطلب تحالفاً بين سلاسل الإمداد والصيدليات وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى دمج القطاع الخاص في النظام وضمان مشاركته الفعالة.

وفي إطار المناقشات والدراسات التي تجريها الجهات المعنية في القطاع، أكد معيط أن الهيئة تسعى للوصول إلى نموذج متكامل لعملية إمداد النظام في المحافظات ضمن خطط التشغيل الرسمية. وقال:“على مدار السنوات الخمس الماضية، واجهت الهيئة تحديات كبيرة، لكنها تعمل باستمرار على إيجاد الحلول لتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.” وأضاف أنه من المتوقع التوصل إلى النموذج الذي سيتم تطبيقه بحلول نهاية العام الحالي.

كما استعرض معيط الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة نقص بعض الأدوية في المحافظات التي طُبق فيها النظام، وذلك في إطار مساعٍ لتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين.

وفيما يتعلق بالإنفاق الصحي، أشار معيط إلى أن الإنفاق الجاري على الرعاية الصحية في مصر يبلغ نحو 60%، وأنه مع توسعة نطاق التغطية الصحية الشاملة، تستهدف الهيئة خفض هذه النسبة إلى 25%، كجزء من استراتيجية الحد من معدلات الفقر.

واختتم معيط بالتأكيد على أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء المنظومة هو إصلاح نظام التغطية الصحية في مصر، وذلك من خلال التنسيق بين خمس هيئات رئيسية: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هيئة الدواء المصرية، الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي،وبالتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان.