قرض من صندوق أوبك لتعزيز معالجة تغير المناخ في أرمينيا

MENAFN - Al-Borsa News) وقّع صندوق الأوبك للتنمية الدولية“صندوق أوبك” اتفاقية قرض بقيمة 10 ملايين دولار لدعم جهود أرمينيا في مجال معالجة تغير المناخ وتعزيز الطاقة المتجددة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأفاد البيان، الصادر عن مقر“صندوق أوبك” في العاصمة النمساوية فيينا، أن تقديم القرض سيكون عن طريق شراكة الصندوق مع بنك“ايفوبنك” الأرميني، الذي سيقوم بتوفير تسهيلات ائتمانية وقروض بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدة الشركات على تعزيز الابتكار ودفع التقدم الاقتصادي، وأوضح أن الإقراض سيركز على الشركات التي تقودها السيدات ومشاريع تعزيز كفاءة الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة لتعزيز معالجة التغير المناخي.

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وأوضح دكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، أن الشراكة مع بنك“ايفوبنك” الأرميني، تسمح بمعالجة أولويتين تنمويتين أساسيتين، الأولى تركز على زيادة الوصول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتركز الأولولية الثانية على دعم جهود أرمينيا في معالجة تغير المناخ، وقال“تعكس هذه الشراكة التزامنا الكبير بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو الشامل في أرمينيا”.

ولفت بيان الصندوق إلى أن القرض الجديد، يوفر التمويل للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي توفر نحو 70 بالمئة من جميع الوظائف في أرمينيا، ويساهم في التغلب على التحديات وتسهيل القيود الائتمانية، التي تواجه العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لاسيما الشركات التي تقودها السيدات، حيث تعجز نحو ثلاثة أرباع هذه النوعية من الشركات إما جزئيًا أو كليًا عن الوصول إلى التمويل اللازم.

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