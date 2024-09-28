تظاهرة في لندن للمطالبة بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

MENAFN - Al-Borsa News) تظاهر مئات البريطانيين في لندن السبت للمطالبة بعودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ، مدفوعين بوصول حزب العمال إلى السلطة بعد نحو خمس سنوات من“بريكست”.

وبعد الظهر، احتشد المتظاهرون مرتدين اللونين الأزرق والأصفر للاتحاد الأوروبي في ساحة على وقع“نشيد الفرح” لبيتهوفن الذي يعتبر النشيد الأوروبي، قادمين من هايد بارك في وسط لندن.

موضوعاتقرض من صندوق أوبك لتعزيز معالجة تغير المناخ في أرمينيا ثروته تتخطى 200 مليار دولار.. مارك زوكربيرغ يجني ثمار الرهان على“ميتافيرس” لماذا ينقسم“الاحتياطي الفيدرالي” بشأن مستقبل الفائدة؟

وحمل متظاهرون لافتات كُتب عليها“أريد استعادة حريتي في الحركة” و”بريكست كارثة هائلة”.

وكتب آخرون على قمصانهم“أين الأموال؟”، في إشارة إلى الوعد الذي أطلقه رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون (2019-2022) بتوفير“350 مليون جنيه إسترليني” أسبوعيا لتمويل الخدمات العامة بدلا من المساهمة بها في مصاريف الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي انتخب في تموز/يوليو، إلى بروكسل الأسبوع المقبل للقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مسعى لإنعاش العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خمس سنوات من“بريكست”.

لكن الزعيم العمالي استبعد الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو معاهدة حرية حركة الأشخاص.

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