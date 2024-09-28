تظاهرة في لندن للمطالبة بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al-Borsa News) تظاهر مئات البريطانيين في لندن السبت للمطالبة بعودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ، مدفوعين بوصول حزب العمال إلى السلطة بعد نحو خمس سنوات من“بريكست”.
وبعد الظهر، احتشد المتظاهرون مرتدين اللونين الأزرق والأصفر للاتحاد الأوروبي في ساحة البرلمان على وقع“نشيد الفرح” لبيتهوفن الذي يعتبر النشيد الأوروبي، قادمين من هايد بارك في وسط لندن.
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وحمل متظاهرون لافتات كُتب عليها“أريد استعادة حريتي في الحركة” و”بريكست كارثة هائلة”.
وكتب آخرون على قمصانهم“أين الأموال؟”، في إشارة إلى الوعد الذي أطلقه رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون (2019-2022) بتوفير“350 مليون جنيه إسترليني” أسبوعيا لتمويل الخدمات العامة بدلا من المساهمة بها في مصاريف الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي انتخب في تموز/يوليو، إلى بروكسل الأسبوع المقبل للقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مسعى لإنعاش العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خمس سنوات من“بريكست”.
لكن الزعيم العمالي استبعد الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو معاهدة حرية حركة الأشخاص.
المصدر:
MENAFN28092024000202011048ID1108726029
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