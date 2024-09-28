تنظيم الاتصالات يعلن مواعيد العمل الشتوية لفروع شركات المحمول

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بشأن أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، مع بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق اعتبارا من يوم غد الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024.

وأوضح الجهاز، أن مواعيد العمل طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الخميس والجمعة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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وأشار إلى أن يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، أما يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.