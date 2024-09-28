تنظيم الاتصالات يعلن مواعيد العمل الشتوية لفروع شركات المحمول

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بشأن أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، مع بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق اعتبارا من يوم غد الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024.
وأوضح الجهاز، أن مواعيد العمل طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الخميس والجمعة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.
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وأشار إلى أن يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، أما يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
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