7 أخطاء شائعة تحدث خلال تناول حقن التنحيف

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف استطلاع رأي حديث شمل أكثر من 1000 شخص أن واحداً من كل 4 أشخاص شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيفكرون في استخدام عقار إنقاص الوزن عن طريق الحقن دون استشارة طبيبهم.

ويمكن أن تساعدك أدوية GLP-1 – مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي" و"زيباوند" و"مونجارو" في التخلص من الوزن الزائد، ولكن فقط إذا تم تناولها بشكل صحيح.

وفي تقرير لموقع "هيلث"، حدد متخصصو طب السمنة 7 أخطاء شائعة يرتكبها الأشخاص عند تناول أدوية إنقاص الوزن، حتى لو تم الحصول عليها بوصفة طبية، والأخطاء هي:





1.

عدم الاستشارة

الاستشارة الطبية وتلقي وصفة بالجرعة وتعديلاتها، ونوع الحقن الذي يناسب الشخص أمر ضروري لنجاح الهدف.





2.

تخطي الجرعات

يمكن تناول بعض الأدوية حسب الحاجة، لكن حقن التخسيس GLP-1s ليست واحدة منها.

بحسب الدكتور مايكل سنايدر، المدير الطبي لمركز جراحة السمنة في مركز روز الطبي: "يعتقد بعض الناس أن تفويت جرعة هنا وهناك أمر غير ضار، لكن الالتزام بتوقيت تناول الجرعات هو المفتاح مع هذه الأدوية للحفاظ على فعاليتها".





3.

البروتين

الحصول على ما يكفي من البروتين أمر شديد الأهمية عند استخدام هذه الحقن، لأنه يبني العضلات، وهو الأكثر إشباعاً من بين العناصر الغذائية الـ 3: "البروتين والكربوهيدرات والدهون".





4.

الألياف

الألياف هي عنصر غذائي آخر لن ترغب في تقليله أثناء تناول علاجات التخسيس.

"إن الخطأ الشائع هو عدم تناول ما يكفي من الألياف، للمساعدة في منع الإمساك، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لهذه الأدوية".





5.

الرياضة

إن تناول أدوية إنقاص الوزن لا يعني أن ممارسة الرياضة يجب أن تكون هامشية.

في الواقع، قد ترغب في ممارسة المزيد من التمارين الرياضية أثناء تناول هذه الأدوية، لمكافحة فقدان العضلات.

التمارين تعزز المكاسب التي يساعد الدواء على تحقيقها.





6.

التوقف مبكراً جداً

عند البدء في تناول أدوية إنقاص الوزن ذع في ذهنك أنها ليست إلا "بداية"، فهذه الأدوية ليست مصمّمة للاستخدام قيد الأجل، وتحدث استعادة للوزن عند التوقف المبكر عن تناولها.





7.

التغيير الجذري

لا تتوقع أن تغير الأدوية الأسباب الجذرية للوزن الزائد.

بحسب خبراء التغذية يتطلّب الأمر تغيير الطريقة التي تعمل بها الدماغ تجاه الطعام، وليس فقط بناء اللياقة".

سيتطلب الأمر إعادة برمجة الأفكار، وهنا يأتي دور أخصائي التغذية في خلق تجارب جديدة مع الاستمتاع بالطعام ضمن نمط جديد.



