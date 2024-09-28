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التدمير الذاتي

9/28/2024 8:10:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انتابت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الذعر‭ ‬مؤخرا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فوجئ‭ ‬سكان‭ ‬أحد‭ ‬الأحياء‭ ‬بطائرة‭ ‬هليكوبتر‭ ‬تقوم‭ ‬بإلقاء‭ ‬أسراب‭ ‬من‭ ‬البعوض‭ ‬المعدل‭ ‬وراثيا‭ ‬فوق‭ ‬منازلهم،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬منازلهم‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬خطير‭ ‬وغير‭ ‬آمن‭.‬

السكان‭ ‬بالطبع‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬سبب‭ ‬إلقاء‭ ‬البعوض‭ ‬المعدل‭ ‬على‭ ‬منازلهم‭ ‬لكنهم‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنه‭ ‬حامل‭ ‬معه‭ ‬الأمراض‭ ‬البيولوجية‭ ‬والميكروبات‭ ‬الفتاكة،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬الناشطين‭ ‬إن‭ ‬التحضير‭ ‬لوباء‭ ‬جديد‭ ‬يجتاح‭ ‬العالم‭ ‬أصبح‭ ‬يشغل‭ ‬بال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬الذين‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬لقاحات‭ ‬جديدة‭ ‬ويريدون‭ ‬أن‭ ‬يمطروا‭ ‬العالم‭ ‬بالأوبئة‭ ‬والجائحات‭ ‬ليخرج‭ ‬البشر‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬ويدخلون‭ ‬في‭ ‬أخرى‭ ‬بينما‭ ‬تنتفخ‭ ‬جيوبهم‭ ‬بالمال‭.‬

تلك‭ ‬الواقعة‭ ‬فتحت‭ ‬باب‭ ‬الجدل‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬حول‭ ‬قضية‭ ‬صناعة‭ ‬الإنسان‭ ‬للأوبئة‭ ‬والتي‭ ‬أبرزتها‭ ‬بقوة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬نعلم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬البشر‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬وعما‭ ‬إذا‭ ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬أو‭ ‬دون‭ ‬قصد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يطرح‭ ‬بدوره‭ ‬تساؤلا‭ ‬مهما‭ ‬وهو‭: ‬هل‭ ‬العالم‭ ‬يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬سناريوهات‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا؟‭ ‬

بمعنى‭ ‬آخر‭: ‬هل‭ ‬سيتعرض‭ ‬العالم‭ ‬لإطلاق‭ ‬عرضي‭ ‬أو‭ ‬متعمد‭ ‬لفيروس‭ ‬مميت‭ ‬سواء‭ ‬أكان‭ ‬طبيعيا‭ ‬أو‭ ‬مصمما‭ ‬معمليا؟

المعروف‭ ‬أن‭ ‬الفيروسات‭ ‬المصنعة‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستقاوم‭ ‬الطرق‭ ‬التقليدية‭ ‬للتشخيص‭ ‬والعلاج،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تتطلب‭ ‬أي‭ ‬أزمة‭ ‬تالية‭ ‬تغييرا‭ ‬جوهريا‭ ‬في‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تفكر‭ ‬بها‭ ‬الدول‭ ‬بشأن‭ ‬الأمن‭ ‬الصحي‭ ‬العالمي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لفتت‭ ‬إليه‭ ‬جينيفر‭ ‬نوزو‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬جونز‭ ‬هوبكنز‭ ‬للأمن‭ ‬الصحي،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬اتباع‭ ‬نهج‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬عبر‭ ‬التعلم‭ ‬من‭ ‬الدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬كورونا‭.‬

إن‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬قياسي‭ ‬مستمر،‭ ‬حتى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يكون‭ ‬أغرب‭ ‬من‭ ‬الخيال،‭ ‬وحين‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬تدمير‭ ‬الإنسان‭ ‬لذاته‭ ‬وقيامه‭ ‬بأشياء‭ ‬تنعكس‭ ‬عليه‭ ‬سلبا‭ ‬ولا‭ ‬تعود‭ ‬عليه‭ ‬بالنفع،‭ ‬فهذا‭ ‬أمر‭ ‬خطير‭ ‬يطرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬الأخلاقية‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الدول‭ ‬والعقول‭ ‬الراعية‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬أسلحة‭ ‬غبية‭ ‬وليست‭ ‬ذكية‭ ‬في‭ ‬القتل‭ ‬والإبادة‭.‬

غريب‭ ‬هذا‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬إبادة‭ ‬نفسه‭ ‬بنفسه‭!! ‬

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