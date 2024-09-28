الشيخ أحمد بن محمد: التحوّل الرقمي يعزز الكفاءة والإنتاجية والابتكار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬التدقيق‭ ‬والمحاسبة‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يتطور‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬البرامج‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة‭ ‬وتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬والمال،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الدقة‭ ‬وتقليل‭ ‬نسبة‭ ‬الخطأ‭.‬

وبين‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬التحوّل‭ ‬الرقمي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬معهد‭ ‬المحاسبين‭ ‬القانونيين‭ ‬في‭ ‬الهند‭-‬فرع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬تبنى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬معاملاته،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والقدرات‭ ‬المؤسسية‭ ‬مع‭ ‬تكثيف‭ ‬التدريب‭ ‬للموظفين،‭ ‬للسير‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬التقني‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصعد‭ ‬والمجالات‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬أمام‭ ‬المؤتمر‭ ‬إجراءات‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬ونوعية‭ ‬البرامج‭ ‬والأنظمة‭ ‬المستخدمة‭ ‬وسُبل‭ ‬الحماية‭ ‬والأمان‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعتبر‭ ‬سبّاقة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬والارتباط‭ ‬بمجتمع‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬دولياً،‭ ‬وتتميز‭ ‬بقوة‭ ‬الحماية‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬أطلقت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬الرقمي‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالاته‭ ‬والمتسقة‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬2030‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬من‭ ‬المعلوم‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتاز‭ ‬بمكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬إقليمياً‭ ‬في‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬للقطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬استراتيجية‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬المسار‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتمكينها‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وتبسيط‭ ‬إجراءاتها‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‮»‬،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬مراتب‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬العالمية‭ ‬المعتبرة‭.‬

تأسس‭ ‬معهد‭ ‬المحاسبين‭ ‬القانونيين‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭-‬فرع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1985،‭ ‬ويضم‭ ‬حاليا‭ ‬450‭ ‬عضواً،‭ ‬وهو‭ ‬يعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬هيئة‭ ‬احترافية‭ ‬منظمة‭ ‬للجالية‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬