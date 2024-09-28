منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يعلن انضمام أسري شريكا للمنتدى في نسخته الثالثة للعام المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة أمس، انضمام الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، شريكا للمنتدى في نسخته الثالثة لعام 2025، والتي تركز على «تحريك العمل والاستثمار للمرونة المناخية والطاقة».
وسيُعقد المنتدى في مملكة البحرين بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة، في 28-29 من شهر يناير المقبل.
وستواصل شركة (أسري)، التي تنضم إلى المنتدى كشريك للعام الثاني على التوالي، لعب دور محوري في دعم أهداف المنتدى الرامية إلى تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري على المستوى الإقليمي. وقد أثبتت (أسري)، وهي الشركة الرائدة في مجال الإصلاح والبناء البحري في منطقة الخليج العربي، دعمها المتواصل لأهداف الاستدامة البيئية من خلال استثماراتها الضخمة في المشاريع والحلول العملية المبتكرة والمسؤولة بيئيا؛ حيث عمدت الشركة على تطبيق نهج استراتيجي متكامل للتحول نحو الممارسات الخضراء التي تقوم على دمج المعايير البيئية في الصناعة البحرية من أجل تسريع التحول نحو الحياد الكربوني الصفري.
وسينضم عدد من ممثلي إدارة شركة أسري إلى أكثر من 400 مشارك محتمل في المنتدى المزمع عقده خلال شهر يناير المقبل للمشاركة في الجلسات الحوارية المتخصصة وتبادل الآراء حول سبل تسريع عملية إزالة الكربون والتحول نحو الحياد الصفري. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر مجموعة متنوعة من رواد الأعمال الإقليميين من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المتخصصين الإقليميين والدوليين في مجالات الاستدامة البيئية والعمل المناخي حيث ستتم مناقشة الالتزامات الوطنية والإقليمية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، وتأكيد الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيقها.
وفي هذا السياق؛ علق الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أسري: «نحن فخورون بمواصلة شراكتنا مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة؛ حيث يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتبني حلول الاستدامة البيئية والتحول نحو المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة فضلاً عن اعتماد ممارسات أكثر دقة ومراعاة للاعتبارات البيئية في جميع أنشطة الشركة وعملياتها». وأضاف «يتيح لنا هذا المنتدى فرصة التعاون مع شركائنا من مختلف القطاعات الصناعية لتحقيق أهداف الحياد الصفري وذلك إرساءً لاقتصاد أخضر وتحقيقاً لمستقبل أكثر استدامة».
بدورها قالت ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كومينيكيشنس، مؤسس المنتدى ومنظمه: «يسعدنا أن تنضم (أسري) من جديد كشريك محوري في المنتدى. إن التزامهم المستمر بدمج معايير الاستدامة البيئية في مختلف ممارسات الصناعة البحرية له الأثر الكبير في دعم مساعينا الهادفة إلى تعزيز الممارسات الداعمة للعمل المناخي بالمنطقة. كما تؤكد المشاركة الفاعلة لـشركة (أسري) في المنتدى على أهمية التعاون بين كل القطاعات الاقتصادية المختلفة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص للتحول نحو عمليات صناعية خضراء أكثر كفاءة واستدامة».
خلال الأيام القليلة المقبلة؛ سيعلن المنتدى جدول أعماله لعام 2025، والتي تتضمن مجموعة متكاملة من المواضيع الأساسية، للمُضي بدفع الحياد الكربوني الصفري في المنطقة، بدءًا من التمويل، مروراً بتطوير السياسات واللوائح التنظيمية، ووصولاً لاستراتيجيات الابتكار والتقدم التكنولوجي وغير ذلك من الخطوات التي ستسهم في تحقق الأهداف المنشودة.
وستتضمن النسخة الجديدة من المنتدى الذي يعقد على مدار يومين، عددًا من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية، وورش العمل التدريبية التي صُممت لرفع مستوى الوعي، ودفع التعاون وتشجيع العمل والاستثمار من أجل تعزيز المرونة في مجالات الطاقة والمناخ.
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