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منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يعلن انضمام أسري شريكا للمنتدى في نسخته الثالثة للعام المقبل

9/28/2024 8:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬أمس،‭ ‬انضمام‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭)‬،‭ ‬شريكا‭ ‬للمنتدى‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬والتي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬‮«‬تحريك‭ ‬العمل‭ ‬والاستثمار‭ ‬للمرونة‭ ‬المناخية‭ ‬والطاقة‮»‬‭.‬

وسيُعقد‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه،‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬في‭ ‬28‭-‬29‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وستواصل‭ ‬شركة‭ (‬أسري‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تنضم‭ ‬إلى‭ ‬المنتدى‭ ‬كشريك‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أهداف‭ ‬المنتدى‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالمملكة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭. ‬وقد‭ ‬أثبتت‭ (‬أسري‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإصلاح‭ ‬والبناء‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬دعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬لأهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثماراتها‭ ‬الضخمة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬والحلول‭ ‬العملية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمسؤولة‭ ‬بيئيا؛‭ ‬حيث‭ ‬عمدت‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬نهج‭ ‬استراتيجي‭ ‬متكامل‭ ‬للتحول‭ ‬نحو‭ ‬الممارسات‭ ‬الخضراء‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬دمج‭ ‬المعايير‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬البحرية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭. ‬

وسينضم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬أسري‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مشارك‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬المتخصصة‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬والتحول‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الإقليميين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المتخصصين‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬والعمل‭ ‬المناخي‭ ‬حيث‭ ‬ستتم‭ ‬مناقشة‭ ‬الالتزامات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬بخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تحقيقها‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق؛‭ ‬علق‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬العبري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أسري‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بمواصلة‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة؛‭ ‬حيث‭ ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتبني‭ ‬حلول‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬والتحول‭ ‬نحو‭ ‬المشاريع‭ ‬الخضراء‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬اعتماد‭ ‬ممارسات‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬ومراعاة‭ ‬للاعتبارات‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنشطة‭ ‬الشركة‭ ‬وعملياتها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬فرصة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬وذلك‭ ‬إرساءً‭ ‬لاقتصاد‭ ‬أخضر‭ ‬وتحقيقاً‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‮»‬‭.

بدورها‭ ‬قالت‭ ‬ليلا‭ ‬دانيش،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كومينيكيشنس،‭ ‬مؤسس‭ ‬المنتدى‭ ‬ومنظمه‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬تنضم‭ (‬أسري‭) ‬من‭ ‬جديد‭ ‬كشريك‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭. ‬إن‭ ‬التزامهم‭ ‬المستمر‭ ‬بدمج‭ ‬معايير‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬ممارسات‭ ‬الصناعة‭ ‬البحرية‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مساعينا‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬الداعمة‭ ‬للعمل‭ ‬المناخي‭ ‬بالمنطقة‭. ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬لـشركة‭ (‬أسري‭) ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المختلفة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬واغتنام‭ ‬الفرص‭ ‬للتحول‭ ‬نحو‭ ‬عمليات‭ ‬صناعية‭ ‬خضراء‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬واستدامة‮»‬‭.‬

خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة؛‭ ‬سيعلن‭ ‬المنتدى‭ ‬جدول‭ ‬أعماله‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الأساسية،‭ ‬للمُضي‭ ‬بدفع‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬التمويل،‭ ‬مروراً‭ ‬بتطوير‭ ‬السياسات‭ ‬واللوائح‭ ‬التنظيمية،‭ ‬ووصولاً‭ ‬لاستراتيجيات‭ ‬الابتكار‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭. ‬

وستتضمن‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين،‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الكلمات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والجلسات‭ ‬الحوارية،‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬صُممت‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي،‭ ‬ودفع‭ ‬التعاون‭ ‬وتشجيع‭ ‬العمل‭ ‬والاستثمار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والمناخ‭.‬

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