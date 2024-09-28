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البنك الأهلي المتحد يحصد جائزة ((تقدير الجودة)) من بنك جي بي مورغان

9/28/2024 8:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصد‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬مؤخرًا‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬تقدير‭ ‬النخبة‭ ‬للجودة‭ ‬الرفيعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المُعالجة‭ ‬المُباشرة‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬نتيجةً‭ ‬لتميّزه‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬وكفاءة‭ ‬تشغيلية‭ ‬استثنائية‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المدفوعات‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬الجائزة‭ ‬للبنك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬الحمود‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمدفوعات‭ ‬البيع‭ ‬بالجملة‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬لتُتابع‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بمعايير‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬سويفت‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬فئتين،‭ ‬تشمل‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬الجودة‭ ‬الرفيعة‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬النخبة‭ ‬للجودة‭ ‬الرفيعة‮»‬‭ ‬اللتين‭ ‬تُمنحان‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬أداء‭ ‬وكفاءة‭ ‬استثنائيين‭ ‬ولم‭ ‬يتأهل‭ ‬لموافقتها‭ ‬والالتزام‭ ‬التام‭ ‬بها‭ ‬سوى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬1‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عملاء‭ ‬بنك‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان‭ ‬لتحويل‭ ‬الأموال‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

ويعد‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬عامًا‭ ‬متميزًا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬بنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬من‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬تقديرًا‭ ‬لتحقيقه‭ ‬نسبًا‭ ‬عالية‭ ‬واستثنائية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المٌعالجة‭ ‬المُباشرة،‭ ‬فقد‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬99‭.‬87‭% ‬لفئة‭ ‬‮«‬ MT 103‮»‬،‭ ‬و99‭.‬99‭% ‬لفئة‭ ‬‮«‬ MT 202‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثّل‭ ‬إنجازًا‭ ‬يسهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬المكانة‭ ‬المُتميزة‭ ‬للبنك‭ ‬كمؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬مرموقة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬صرّح‭ ‬سميح‭ ‬أبو‭ ‬طالب،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ ‭ ‬التقنية‭ ‬والعمليات،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نتسلّم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬والتي‭ ‬تحتفي‭ ‬بعملنا‭ ‬المتميّز‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمعالجة‭ ‬المباشرة‭ ‬للتحويلات‭ ‬المالية‭ ‬للعملاء‭. ‬وتتواصل‭ ‬مساعينا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬لتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬بجانب‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‮»‬‭.‬

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