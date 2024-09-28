البنك الأهلي المتحد يحصد جائزة ((تقدير الجودة)) من بنك جي بي مورغان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حصد البنك الأهلي المتحد مؤخرًا جائزة «تقدير النخبة للجودة الرفيعة» في مجال المُعالجة المُباشرة من بنك جي بي مورغان، ويأتي هذا نتيجةً لتميّزه في تقديم أداء وكفاءة تشغيلية استثنائية لا مثيل لها في المدفوعات بالدولار الأمريكي. وقد تم تقديم الجائزة للبنك من قبل السيد نواف الحمود المدير التنفيذي لمدفوعات البيع بالجملة لدى بنك جي بي مورغان.
وتأتي هذه الجوائز لتُتابع مدى الالتزام بمعايير نظام «سويفت»، حيث تتألف من فئتين، تشمل «جائزة الجودة الرفيعة» و «جائزة النخبة للجودة الرفيعة» اللتين تُمنحان للمؤسسات التي تقدم أداء وكفاءة استثنائيين ولم يتأهل لموافقتها والالتزام التام بها سوى أقل من 1% من إجمالي عملاء بنك جي بي مورغان لتحويل الأموال خلال عام 2023.
ويعد عام 2023 عامًا متميزًا في مسيرة بنك الأهلي المتحد، حيث حصل على هذا التكريم من جي بي مورجان تقديرًا لتحقيقه نسبًا عالية واستثنائية في مجال المٌعالجة المُباشرة، فقد حصل على 99.87% لفئة « MT 103»، و99.99% لفئة « MT 202»، وهو ما يمثّل إنجازًا يسهم بتعزيز المكانة المُتميزة للبنك كمؤسسة مالية مرموقة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرّح سميح أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – التقنية والعمليات، قائلًا: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتسلّم هذه الجائزة المرموقة والتي تحتفي بعملنا المتميّز فيما يتعلق بالمعالجة المباشرة للتحويلات المالية للعملاء. وتتواصل مساعينا في بنك الأهلي المتحد لتقديم أعلى مستويات الجودة والكفاءة في الخدمات المقدمة، بجانب التزامنا بتعزيز التعاون مع جميع الشركاء».
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