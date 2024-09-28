البنك الأهلي المتحد يحصد جائزة ((تقدير الجودة)) من بنك جي بي مورغان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬لتُتابع‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بمعايير‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬سويفت‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬فئتين،‭ ‬تشمل‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬الجودة‭ ‬الرفيعة‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬النخبة‭ ‬للجودة‭ ‬الرفيعة‮»‬‭ ‬اللتين‭ ‬تُمنحان‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬أداء‭ ‬وكفاءة‭ ‬استثنائيين‭ ‬ولم‭ ‬يتأهل‭ ‬لموافقتها‭ ‬والالتزام‭ ‬التام‭ ‬بها‭ ‬سوى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬1‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عملاء‭ ‬بنك‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان‭ ‬لتحويل‭ ‬الأموال‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

ويعد‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬عامًا‭ ‬متميزًا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬بنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬من‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬تقديرًا‭ ‬لتحقيقه‭ ‬نسبًا‭ ‬عالية‭ ‬واستثنائية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المٌعالجة‭ ‬المُباشرة،‭ ‬فقد‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬99‭.‬87‭% ‬لفئة‭ ‬‮«‬ MT 103‮»‬،‭ ‬و99‭.‬99‭% ‬لفئة‭ ‬‮«‬ MT 202‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثّل‭ ‬إنجازًا‭ ‬يسهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬المكانة‭ ‬المُتميزة‭ ‬للبنك‭ ‬كمؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬مرموقة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬صرّح‭ ‬سميح‭ ‬أبو‭ ‬طالب،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ – ‭ ‬التقنية‭ ‬والعمليات،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نتسلّم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬والتي‭ ‬تحتفي‭ ‬بعملنا‭ ‬المتميّز‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمعالجة‭ ‬المباشرة‭ ‬للتحويلات‭ ‬المالية‭ ‬للعملاء‭. ‬وتتواصل‭ ‬مساعينا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬لتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬بجانب‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‮»‬‭.‬