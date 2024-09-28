بنك السلام يعلن مركز الخدمات المصرفية الرقمية في شارع البديع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعمل‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬ – الموجودة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز – ‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬عمليات‭ ‬السحب‭ ‬والإيداع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬أو‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية،‭ ‬ومعرفة‭ ‬رصيد‭ ‬الحسابات،‭ ‬وإتمام‭ ‬مدفوعات‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية،‭ ‬وإعداد‭ ‬رقم‭ ‬التعريف‭ ‬الشخصي‭ ‬لتفعيل‭ ‬البطاقة‭. ‬بينما‭ ‬تتمتع‭ ‬أجهزة‭ ‬الإيداع‭ ‬الفورية‭ ‬بالدينار‭ ‬البحريني‭ ‬والريال‭ ‬السعودي‭ ‬بخاصية‭ ‬إيداع‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬لتسهيل‭ ‬إجراء‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬مركز‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬سيتمكن‭ ‬زبائن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ (‬ MSME ‭) ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬باقات‭ ‬تقدم‭ ‬عروضًا‭ ‬حصرية‭ ‬بأسعار‭ ‬خاصة؛‭ ‬مثل‭: ‬خدمات‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬رقمية‭ ‬من‭ ‬ Odoo ،‭ ‬وحلول‭ ‬الاتصالات‭ ‬للأعمال‭ ‬من‭ ‬ STC ،‭ ‬وأجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬المتنقلة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭(‬ AFS ‭) ‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتجات‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭ ‬من‭ ‬سوليدرتي،‭ ‬وحلول‭ ‬إدارة‭ ‬بوابة‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ Ottu ،‭ ‬وخدمات‭ ‬التدقيق‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬ Grant Thornton ‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إعلان‭ ‬مركز‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬البديع،‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬وتسريع‭ ‬إنجاز‭ ‬المعاملات‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ (‬ MSME ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬زبائننا‭ ‬الكرام‭ ‬ – عند‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬مصرفي‭ ‬جديد – ‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬المصرفية،‭ ‬والبطاقات‭ ‬المخصصة‭ ‬للإيداع‭ ‬وبطاقاتهم‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع،‭ ‬والقيام‭ ‬بعملية‭ ‬الإيداع‭ ‬النقدي‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للشركات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬موقع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‮»‬‭.‬