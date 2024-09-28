بنك السلام يعلن مركز الخدمات المصرفية الرقمية في شارع البديع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن بنك السلام تقديمه خدمات رقمية متكاملة في مركز الخدمات المصرفية الرقمية في شارع البديع وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024. ويتميز مركز الخدمات المصرفية الرقمية المجدد بتجهيزات رقمية على أعلى مستوى، مثل: منصة الخدمة الذاتية، التي تُمكّن الزبائن من الأفراد وقطاع الشركات من فتح حساب جديد، وإصدار جميع أنواع البطاقات بما فيها البطاقات المخصصة للفئة الشبابية، وطباعة المستندات كرسائل رقم الحساب المصرفي الدولي وكشوفات الحسابات، علاوة على تحديث بياناتهم بشكل فوري.
وتعمل أجهزة الصراف الآلي – الموجودة في هذا المركز – على تيسير عمليات السحب والإيداع عن طريق استخدام بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الهوية، ومعرفة رصيد الحسابات، وإتمام مدفوعات البطاقات الائتمانية، وإعداد رقم التعريف الشخصي لتفعيل البطاقة. بينما تتمتع أجهزة الإيداع الفورية بالدينار البحريني والريال السعودي بخاصية إيداع مبالغ كبيرة لتسهيل إجراء المعاملات التجارية.
ومن خلال مركز الخدمات المصرفية الرقمية سيتمكن زبائن بنك السلام من فئة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ( MSME ) من الحصول على باقات تقدم عروضًا حصرية بأسعار خاصة؛ مثل: خدمات حلول مالية رقمية من Odoo ، وحلول الاتصالات للأعمال من STC ، وأجهزة نقاط البيع المتنقلة من شركة الخدمات المالية العربية( AFS ) ، بالإضافة إلى منتجات التأمين التكافلي من سوليدرتي، وحلول إدارة بوابة الدفع من شركة Ottu ، وخدمات التدقيق المالي من Grant Thornton .
وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «يسعدنا إعلان مركز الخدمات المصرفية الرقمية الذي يقدم خدمات رقمية بالكامل في شارع البديع، بهدف تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات للأفراد والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ( MSME )، حيث سيتمكن زبائننا الكرام – عند فتح حساب مصرفي جديد – من إصدار بطاقاتهم المصرفية، والبطاقات المخصصة للإيداع وبطاقاتهم مسبقة الدفع، والقيام بعملية الإيداع النقدي الفوري عن طريق أجهزة الصراف الآلي، علاوة على إمكانية التسجيل في منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات عن طريق موقع بنك السلام».
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