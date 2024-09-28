أنغام: دبي مدينة الفن والموسيقى

أحيت المصرية أنغام، أول من أمس، حفلاً غنائياً على مسرح ((كوكاكولا أرينا)) في دبي، وسط حضور جماهيري كبير زاد عن 4 آلاف شخص. ويعد هذا الحفل الثالث لأنغام، خلال شهر سبتمبر الجاري بعد أمسيات غنائية سابقة بجدة والبحرين.وبدأت أنغام، التي أكدت أن دبي مدينة الفن والموسيقى، الحفل بباقة من أروع أغانيها، ومختارات ألبومها الجديد ((تيجي نسيب)) الذي أطلقته مؤخراً، وحرصت على التقاط صور سيلفي أثناء تواجدها على المسرح وخلفها الجمهور الكبير.

أجواء طربية

وأشعلت الفنانة حماس الجمهور بأغنياتها الشهيرة، مثل ((هو أنت مين))، ((اسكت))، ((تيجي نسيب))، ((ياريتك فاهمني))، وسط أجواء طربية حافلة بالإيقاعات الموسيقية التي قادها المايسترو هاني فرحات. وقالت أنغام: ((سعيدة بجمهوري الكبير في دبي، وسعيدة بتفاعله مع أغنياتي الحديثة والقديمة، وهو جمهور يزيل الهم عن القلب)). وخلال الحفل، الذي نظمته ((مومنتس إيفنتس))، طلب الجمهور ولأكثر من مرة من أنغام إعادة أداء مقاطع أغانٍ محببة لقلوبهم، وتجيبهم الأخيرة بكل حب وتفاعل.

ووجهت أنغام تحية من القلب للحضور ورسالة إلى جمهورها من الرجال، معبرة عن شكرها لهم كونهم يغنون من أعماقهم الأغاني التي تقسو عليهم، ويتفاعلون معها بنفس مستوى تفاعلهم مع أغانيها التي تمتدحهم، وقالت: ((ميرسي لروحهم الرياضية)).واختتمت أنغام الحفل بمجموعة من أشهر أغنياتها ومنها ((أكتبلك تعهد))، و((أتمنى له الخير))، و((سيدي وصالك))، و((عرفها بيا)).

وأقيم عقب الحفل مؤتمر صحافي أداره الإعلامي ربيع هنيدي، وجهت فيه أنغام الشكر لجمهورها ولمدينة دبي التي لطالما استقبلتها بحفاوة، واصفة إياها ((بمدينة الفن والموسيقى)).وأضافت: ((حفل دبي يأتي ضمن جولتي الفنية للاحتفال بنجاح ألبوم (تيجي نسيب))).

ورداً على سؤال حول دخولها مجال الإنتاج الفني وإنتاجها لألبومها الأخير، قالت: ((دخول مجال الإنتاج حملني مسؤولية كبيرة، وحملني قرارات صعبة وأعباء إدارية متعددة، لكن هذا لم يؤثر على روح الأغاني التي أقدمها، فأنا مستمرة على نفس المسار الفني ونفس الروح دون تغيير حتى لو كنت منتجة لألبوماتي)). وحول تعاونها مع الفنان الكوميدي المصري أكرم حسني الذي كتب لها أغنيتي (تيجي نسيب) و(خليك معاها)، قالت أنغام ((أكرم أظهر موهبة كبيرة كشاعر غنائي وهو فنان وصاحب موهبة، وقد تعاونت مع أكرم بناء على نصيحة من الشاعر أمير طعيمة)).

ألبوم وتعاون

يذكر أن المطربة أنغام كانت قد طرحت في بداية موسم الصيف ألبومها الجديد ((تيجي نسيب)) الذي يتألف من 12 أغنية، وهي تستعد لإحياء حفل غنائي في المتحف المصري الكبير ضمن سلسلة حفلات ليالي مصر في أكتوبر المقبل.وتضمن الألبوم الأخير لأنغام تعاوناً مع عدد من أبرز الملحنين والشعراء، ومنهم محمود الخيامي وإيهاب عبدالواحد، كما تضمن أغنية للملحن الراحل رياض الهمشري، ويعد أول إنتاج لشركتها الجديدة صوت مصر، ويأتي بعد خمس سنوات تقريباً من آخر ألبوماتها حالة خاصة جداً.