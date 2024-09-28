مكتبة محمد بن راشد تستعرض «فن كتابة الرواية التاريخية»

نظمت مكتبة محمد بن راشد ورشة عمل تفاعلية بعنوان ((فن كتابة الرواية التاريخية)) مع الكاتبة نورة الطنيجي، والتي ركزت على شرح مفهوم الرواية التاريخية، وأهميتها في التأريخ من خلال السرد الأدبي، وذلك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من الجمهور والمهتمين بالأدب العربي.

وسلطت الورشة الضوء على الفرق بين الرواية التاريخية والأنواع الأدبية الأخرى، ودورها في توثيق الأحداث، من خلال المزيج بين الفن والخيال والإبحار بالقارئ داخل الحقب الزمنية المتعددة، من خلال السرد القصصي، بالإضافة إلى أهمية استخدام الحقائق التاريخية كإطار عام دون أن يحد ذلك من حرية الكاتب في رسم الأحداث والشخصيات.

وتطرقت الورشة إلى تقنيات السرد والحوار في الرواية التاريخية، ومتطلبات السرد في هذا النوع الأدبي من العناية بالتفاصيل، والوصف الدقيق للأماكن والأزمنة والمواقف، ودور الحوار كوسيلة أساسية لنقل الثقافة والأسلوب الاجتماعي لتلك الفترة، مع التأكيد على ضرورة حرص الكاتب على توافق الحوار مع الحقبة التاريخية، التي يكتب عنها من مصطلحات وأسلوب يعكس الحياة اليومية والثقافة في تلك الحقبة.

أعمال أدبية عريقة

وقدمت الكاتبة نورة الطنيجي أمثلة من أعمال أدبية عريقة، استلهمت التاريخ لنجيب محفوظ وأحمد مراد، حيث تمكن هؤلاء الكتَّاب من تقديم فترات تاريخية بأسلوب سردي قوي ومتماسك، وأكدت أن الرواية التاريخية تفتح باباً لفهم أعمق للثقافة والتاريخ، حيث يمكن للكاتب أن يعكس القيم والعادات الاجتماعية والسياسية والفكرية لتلك الأزمنة، مشيرة إلى أن القراءة بين السطور تلعب دوراً كبيراً في هذا النوع الأدبي، فالكاتب يمكن أن يوصل فكرة أو معلومة تاريخية دون الحاجة إلى الإفراط في الشرح أو التوثيق الصريح، من خلال تلميحات وإيحاءات تنتقل إلى القارئ بسلاسة.