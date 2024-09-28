شباب الأهلي ينذر المنافسين.. والعروبة يعاني في قاع الترتيب

أسعد فريق شباب الأهلي قاعدته العريضة بعد فوزه المستحق الكبير على العروبة 1-4، ليطمئن فريق الفرسان جمهوره وفي ذات الوقت يوجه إنذاراً لمنافسه ناساف الأوزبكي قبيل اللقاء المرتقب بينهم ضمن دوري أبطال آسيا الذي يقام على أرضية ملعب ناساف الأربعاء المقبل.

تجاوز

لم يجد ((الفرسان)) أي صعوبة في تجاوز عقبة العروبة الذي ظل دفاعه صامداً لـ35 دقيقة، لكن لاعبي شباب الأهلي عرفوا كيف يتفوقون في نهاية المطاف ويسجلون 4 أهداف على مدار الشوطين ليظل الفريق محافظاً على صدارته بـ12 نقطة بجانب الشارقة المتصدر بفارق الأهداف، وفي ما يتعلق بفريق العروبة فقد تعرض للهزيمة الرابعة وأصبح يعاني في قاع الترتيب وإذا لم يتم التدارك مبكراً من قبل المدرب البرتغالي برونو بيريرا فإن وضعية الفريق سوف تزداد تعقيداً في قادم الجولات ولذلك لا بد من صحوة وسط الفريق الأخضر الذي يقدم في كل مباراة شوطاً مثالياً لكنه سرعان ما ينهار خلال الدقائق الحاسمة وربما ينتج ذلك عن حالة عدم التركيز والشرود الذهني الذي يصيب اللاعبين.

راحة

ووصف خالد الكعبي إداري فريق شباب الأهلي فوز فريقه على العروبة بالمهم قبل مباراة ناساف الأوزبكي، مشيراً إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة ليوم واحد ليعود الفريق للتدريبات اعتباراً من اليوم قبل السفر إلى أوزبكستان. وحذر من خطورة الفريق المضيف الذي يلعب وسط جمهوره، لافتاً إلى أن مباراة الأربعاء سيكون لها حسابات وخاصة أن فريق ناساف معروف للفرسان وذلك من خلال المواجهات السابقة بين الفريقين على مستوى دوري أبطال آسيا.

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