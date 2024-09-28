«التعادل الخاسر» يحرم العنابي والسماوي من ملاحقة الصدارة

جاء تعادل الوحدة وبني ياس 2-2، مساء أول من أمس، بمثابة ((تعادل خاسر)) بين الفريقين، بعدما وصل كل فريق إلى النقطة السابعة، وابتعدا بفارق 5 نقاط عن ملاحقة الشارقة وشباب الأهلي على الصدارة. وشهدت المباراة وجهين مختلفين، بعد أن فرض السماوي أفضليته في الشوط الأول، لكنه لم يستطع إنهاءه لمصلحته، لكنه تراجع في الشوط الثاني ليتقدم العنابي عن طريق عبد الله حمد قبل أن ينجح البديل باوزا في إعادة بني ياس، الذي لم يكن يستحق الخسارة.

وفي الوقت الذي يقدم بني ياس أداء مقنعاً تحت قيادة مدربه البرتغالي جواو بيدرو لا يزال الوحدة يفتقد للهوية، واستقبلت شباكه أهدافاً للمباراة الثانية على التوالي، وبدا واضحاً أن أزمة الفريق الأساسية تكمن في وسط ملعبه، الذي أثر بشكل مباشر على الجانبين الهجومي والدفاعي.

وتحسر النرويجي روني دايلا، مدرب الوحدة على ضياع الفوز من العنابي، وأن الفريق فرط في الفوز بعدما عجز عن الحفاظ على تقدمه في الشوط الثاني. وقال عقب اللقاء: ((أشعر بالإحباط من نتيجة التعادل، لعبنا مباراة لم تكن الأفضل، وركزنا على الأطراف كثيراً، ولكن للأسف لم نتمكن من استغلال الفرص التي سنحت لنا بالشكل الأمثل، ولم نكن أقوياء بما فيه الكفاية من الناحية الهجومية خصوصاً في الشوط الأول)).

وأبدى البرتغالي جواو بيدرو سوزا، مدرب بني ياس سعادته بمردود لاعبيه في المباراة، ولكنه في الوقت نفسه غير راضٍ بنتيجة التعادل، مؤكداً أن الفريق افتقد للتركيز في لحظات مهمة، وأن الهدف الذي استقبله الفريق قبل ثوان من نهاية الشوط الأول أربك الحسابات.

وقال: ((أعتقد أنها كانت مباراة جيدة بين الفريقين، بدأنا اللقاء بصورة مميزة وبتمركز جيد في أرض الملعب، لكن ذهبنا إلى استراحة بين الشوطين بعقلية محبطة)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز