الجماهير سلاح الوصل أمام الأهلي السعودي في «الآسيوية»

يستعد فريق الوصل لخوض المواجهة الآسيوية الثانية أمام ضيفه الأهلي السعودي، مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وطوى ((الإمبراطور)) صفحة بعد الخسارة الأخيرة أمام العين برباعية مقابل هدفين، حيث يأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي، ميلوش، مواصلة النتائج الإيجابية في البطولة القارية، بعد فوزه في مستهل مشواره الآسيوي على حساب باختاكور الأوزبكي.

ويختتم الوصل تدريباته الرسمية على ملعبه في زعبيل في الساعة السادسة والنصف من مساء، اليوم، استعداداً للمواجهة الآسيوية وسط جماهيره الغفيرة، والتي تتطلب إعداداً ذهنياً ونفسياً بجانب وضع اللمسات الفنية من قبل المدرب ميلوش، الذي يسعى لتفادي ارتكاب الأخطاء لدى الفريق، ويؤدي الأهلي السعودي مرانه الأخير في الساعة الثامنة مساء، كما يعقد الاجتماع الفني، مساء اليوم، قبل إجراء المؤتمرات الخاصة، بحضور مدربي الفريقين ولاعبين.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، خاصة أنها المباراة الآسيوية الأولى للفهود على ملعبه بعد سنوات، كما قدم عشاق ((الإمبراطور)) ومحبوه صورة رائعة في دعم ومساندة الفريق داخل الدولة وخارجها.

ويدير مباراة الوصل وضيفه الأهلي السعودي طاقم تحكيم كوري جنوبي، بقيادة كيم هيجون ويعاونه المساعدان بانغ جي يول وكواك سيونغ سوون والحكم الرابع جين جينغ يوان، ويراقب المباراة بشير شفيق من لبنان.

ظروف متشابهة

وتبدو الظروف متشابهة نسبياً بين الفريقين، حيث حقق فريق الأهلي السعودي الفوز على ضيفه بيرسبوليس الإيراني، بهدف نظيف في مستهل مشواره الآسيوي، ويخوض مباراته الثانية ضد الوصل قادماً من خسارة محلية أمام القادسية بهدف دون مقابل في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي، التي أقيمت، أول من أمس، كما يتشارك الفريقان الرصيد ذاته من النقاط بعد أن حصد ((الإمبراطور)) 7 نقاط من 4 جولات ويحتل المنافس السعودي المركز السابع من جدول ترتيب الدوري بالمملكة برصيد 7 نقاط.

مواجهة خليجية

وتعيد المواجهة الخليجية الآسيوية بين الوصل والأهلي السعودي إلى الأذهان، اللقاء الذي جمع الفريقين في البطولة العربية قبل نحو 6 سنوات عندما التقى ((الإمبراطور)) والمنافس السعودي في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال عام 2019، حيث خيم التعادل 2-2 على مباراة الذهاب في ملعب زعبيل بهدفي عبد الله جاسم علي وكايو كانيدو قبل أن يخسر ((الإمبراطور)) لقاء الإياب في السعودية بهدفين مقابل هدف.

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