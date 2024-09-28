فهد الظنحاني .. 200 مباراة في «دورينا»

بدأ حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني المئوية الثانية في دوري المحترفين، بعدما وصل إلى 200 في دوري أدنوك، عندما خاض لقاء الوحدة وبني ياس في الجولة الرابعة من المسابقة هذا الموسم. وأصبح الظنحاني اللاعب رقم 33 الذي يتجاوز حاجز 200 مباراة في من موسم 2011-2010 وحتى الآن بحسب موقع ترانفسير ماركت.

ورغم بدايته المبكرة مع الوحدة في موسم 2012-2011 إلا أن الظنحاني ظل حبيس الدكة لفترة طويلة، وبعد 3 سنوات، كانت أول مبارياته في دوري المحترفين مع الفريق الأول، عندما شارك في مباراة الوحدة والنصر في مايو 2015، وهي المباراة الوحيدة التي خاضها مع العنابي قبل أن ينتقل إلى دبا الفجيرة الذي قضى بين صفوفه موسمين، لعب خلالهما 48 مباراة مع ((النواخذة)).

ومنذ انتقاله إلى بني ياس في 2018 أصبح الحارس الأساسي للسماوي وخاض مع الفريق 151 في الدوري، ولم يغب على مدار المواسم الأربعة الأخيرة سوى في مباراة واحدة، حيث خاض كل مباريات المواسم الثلاثة الأخيرة من دون أي غياب، وغاب لمباراة واحدة في موسم 2022-2021.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز