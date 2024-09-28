رابطة مشجعي سيلتيك الأسكتلندي تساند الوحدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حظي روني دايلا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بدعم ومساندة عدد من مشجعي نادي سيلتيك الأسكتلندي، خلال مباراة الفريق مع بني ياس التي انتهت بالتعادل 2-2، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.
وحرصت مجموعة المشجعين التي تطلق على نفسها رابطة مشجعي سيلتيك الأسكتلندي في أبوظبي على مؤازرة الوحدة، نظراً لارتباطها الوثيق بمدرب العنابي الحالي الذي قاد الفريق الأسكتلندي الشهير قبل 10 سنوات، وحقق معه إنجازات عدة، ويحظى بحب جماهير الفريق.
وكون مشجعو سيلتيك رابطة من المقيمين في أبوظبي، ونشرت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ((إكس)) حضورها في مدرجات استاد آل نهيان بأعلام وقمصان الفريق الأسكتلندي الخضراء والبيضاء الشهيرة وذلك لمساندة الوحدة ومدربه، موجهة الشكر إلى نادي الوحدة وجماهيره على الترحاب .
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