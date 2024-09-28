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رابطة مشجعي سيلتيك الأسكتلندي تساند الوحدة

9/28/2024 8:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حظي روني دايلا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بدعم ومساندة عدد من مشجعي نادي سيلتيك الأسكتلندي، خلال مباراة الفريق مع بني ياس التي انتهت بالتعادل 2-2، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وحرصت مجموعة المشجعين التي تطلق على نفسها رابطة مشجعي سيلتيك الأسكتلندي في أبوظبي على مؤازرة الوحدة، نظراً لارتباطها الوثيق بمدرب العنابي الحالي الذي قاد الفريق الأسكتلندي الشهير قبل 10 سنوات، وحقق معه إنجازات عدة، ويحظى بحب جماهير الفريق.

وكون مشجعو سيلتيك رابطة من المقيمين في أبوظبي، ونشرت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ((إكس)) حضورها في مدرجات استاد آل نهيان بأعلام وقمصان الفريق الأسكتلندي الخضراء والبيضاء الشهيرة وذلك لمساندة الوحدة ومدربه، موجهة الشكر إلى نادي الوحدة وجماهيره على الترحاب .

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