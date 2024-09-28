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الجزيرة يتجاوز النصر بالثلاثة.. وكلباء يصطاد «نسور» خورفكان

9/28/2024 8:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استرد الجزيرة نغمة الانتصارات وعمّق جراح ضيفه النصر بالفوز عليه 1-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، في ختام مواجهات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة مثيرة، شهدت تنافساً قوياً بين الفريقين على النقاط الثلاث، التي نجح صاحب الأرض في الفوز بها، بعد تفوقه في الشوط الأول، الذي شهد تقدمه بثلاثة أهداف، تبادل في إحرازها نبيل فقير من ركلة جزاء ((ق 5))، وبرونو دي أوليفيرا في ((ق 37))، و((ق 45 + 5))، وأحرز للنصر عادل تعرابت في ((ق 45 + 9))، بالنتيجة يعود الجزيرة من جديد إلى سكة الانتصارات، بعد خسارته في الجولة السابقة أمام الشارقة، محققاً فوزه الثاني في المنافسة، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط متقدماً إلى المركز الثامن، وبقي النصر، الذي تعرض للخسارة الثانية على التوالي برصيد 6 نقاط في المركز السابع.

وفي اللقاء الثاني حقق فريق كلباء فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين، وتمكن ((النمور)) من اصطياد ((نسور)) خورفكان بهدفين دون رد، وتكفل الإيرانيان مهدي قايدي، ومواطنه شهريار موغانلو من تسجيل الهدفين في الدقيقتين 42، 74، ليصل كلباء إلى النقطة الرابعة متقدماً إلى المركز الثامن، وبقي خورفكان برصيد 3 نقاط، وقبل انتهاء الشوط الأول نجح مهدي قايدي من تسجيل هدف التقدم لكلباء من تسديدة ((مخادعة))، فشلت كل محاولات الحارس الحوسني في صدها، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني انتظر كلباء حتى الدقيقة 74 ليتمكن الإيراني شهريار موغانلو من إحراز هدف فريقه الثاني، مستفيداً من الضربة الثابتة التي نفذها بيسا، لتنهي المباراة بفوز ((النمور)) على ((النسور)) بهدفين نظيفين.

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