ثنائية ثمينة لخيول جودلفين في بريطانيا وأستراليا

حققت خيول جودلفين ثنائية ثمينة في سباقات الفئة الأولى على المضامير العالمية بعد فوز ((شادو أوف لايت)) بسباق ((جودمونت ميدل بارك ستيكس)) على مضمار نيوماركت بالمملكة المتحدة، واكتساح ((برودسايدنغ)) و((ترافيك واردن)) سباق ((غولدن روز)) على مضمار روزهيل غاردنز في أستراليا.

وأحرز ((شادو أوف لايت)) لقباً بسباق ((ميدل بارك ستيكس)) للفئة الأولى لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي على مضمار نيوماركت محققاً المركز الأول بعد أن غرد في الصدارة مسجلاً زمناً قدره 1.12.29 دقيقة بفارق أربعة طوال عن الوصيف ((ويستيلي جاكيت)) بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبراين.

وعلى مضمار روزهيل الأسترالي، حقق المهر ((برودسايدنغ)) بشعار جودلفين لقب سباق ((غولدن روز)) للفئة الأولى لمسافة 1400 متر المخصص للخيول بعمر 3 سنوات، وأحرز البطل المركز الأول بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس كمنغز مسجلاً زمناً قدره 1.22.69 دقيقة، بفارق أقل من رأس عن رفيقه الوصيف ((ترافيك واردن)) لجودلفين بقيادة الفارس بين ملهام وإشراف جيمس كمنغز.

وأضاف ((برودسايدنغ)) الانتصار الثالث في رصيده بسباقات الفئة الأولى من أصل 8 مشاركات، ما يعزز فرصه لتحقيق فوز رابع محتمل في سباق ((كولفيلد غينيز)) للفئة الأولى 12 أكتوبر المقبل.

وأشاد المدرب جيمس كمنغز بأداء الجوادين وفريقه التدريبي بعد السباق المثير. وقال: تتطلب إدارة الاسطبلات جهداً جماعياً، لدينا ثلاثة اسطبلات رائعة يمكنها وضع بصماتها على خيول مثل هذه، وأدين لهم بالفضل فهم العمود الفقري، هم جوهر ما نحاول تحقيقه، ورؤية جوادين كبيرين يتنافسان في سباق مثل غولدن روز هي لحظة كبيرة.

وتابع: ((برودسايدنغ)) كان في السباق المناسب في بداية الموسم وهذا يعكس ثقتنا بمعرفتنا لخيولنا، أما الحصان الآخر، ((ترافيك واردن)) فقد استفاد بشكل كبير من المشاركة الأولى في سباق ((ران تو ذا روز))، لقد قدم أداءً كبيراً هذا اليوم ويستمر في إثبات أنه يستعد بشكل رائع.

وأعرب الفارس جيمس مكدونالد عن سعادته بالفوز وإعجابه بالبطل ((برودسايدنغ))، وقال: لديه إمكانيات أكبر مما كنا نتخيل، إنه حصان رائع، منذ اللحظة التي جلست عليه في سباق فيرنهيل، ولاحظنا تطوره من سباق لآخر بصورة مذهلة، وهو يتقدم بخطوات كبيرة، لم يصعد خطوة بخطوة، لقد قفز عدة خطوات، كما أن المدرب كانت لديه الكثير من الثقة به.

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