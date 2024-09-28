عالمية الأدب أو عولمته 1 - 2

الأدب هو التعبير الصادق عن النفس البشرية، وهو التصوير الأمين عن حياة الملايين؛ النفسية، والفكرية والاجتماعية، الخ..

وما ذلك إلا أن النفس الإنسانية هي هي في كل زمان ومكان؛ بحاجاتها، وغرائزها، وهي دائبة على البحث عن صورتها المشرقة التي تخطها ريشة الفنان؛ أديباً، أو شاعراً، أو مصوراً! فالآداب لا تكون خالدةً إلا إذا كانت عالمية.

لذلك فإنَّ النظرة إلى مفهوم ((عالمية الأدب)) تختلف من مثقف إلى آخر، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن العالمية هي: ((المؤثرات الأجنبية التي تخضع لها الأعمال الأدبية))، يرى البعض أن العالمية هي: ((هيمنة أدب معين على الآداب القومية الأخرى)).

أما النظرة المجردة والمنصفة فإنها تعني: انتشار عمل أدبي معين خارج حدوده اللغوية والقومية، ووصوله إلى مختلف بقاع العالم.

ويشترط الروائي الكولومبي الراحل غابرييل غارسيا ماركيز في تحقق العالمية ((وصول أفكارنا ومواقفنا وتأثيراتنا إلى قلوب الجماهير في العالم..))، ويقول حكيم مالك: ((لن تفرض نفوذك عالميّاً بمحاكاتك إنجازاتِ غيرك، ولا بفوزك بالجائزة العالمية.. ولا بترجمة أعمالك إلى كل لغات الدنيا،... وإنما بانفرادك بشخصيتك وأسلوبك)).

وغير خافٍ على القارئ الكريم أنَّ المُفكريْنِ الفاضلين تجاوزا التعريف المجرد لمفهوم الأدب العالمي؛ إلى صيغة مخصوصة، تحفظ له شخصيته، وتصون كرامته، وتُبقي له هُويته. فلا يكفي في العالمية وثوب الجبال، وخوض البحار، ولا قطع الفيافي والصحار، من غير تعبيرٍ عن شخصية الأمة وهُويتها وثقافتها، وإلا كان انتشاراً بائساً، مقيتاً، باهتاً، عدمه خير منه. ومعلومٌ أنَّ القيم الجمالية في عمل من الأعمال تضمن استمراريته في الزمان وصيرورته في المكان.

وما قلناه يقترب كثيراً مما قرره الناقد المغربي التعمرتي: ((ما هو مستمر في الزمان والمكان، يثبت صدقيته))؛ بمعنى: توافره على مقومات جمالية تجعله يمتد في الزمن.

ولا شيء يضمن ذلك غير الاستقلالية والخصوصية واحترام الذات!! وعلى ضوء ما تقدم فإن الأدب العربي الحديث لم يصل إلى العالمية إلا بمفهوم قاصر لدى بعض الكتاب!