العزلة المستحيلة

أطل مصطلح الترامبية، في فضاء الاجتماع السياسي الأمريكي منذ بضع سنين، ليلخص ما صدر عن دونالد من أقوال وأفعال. لكن تلك الإطلالة التي انشغلت بها دوائر صحفية وفكرية وسياسية أمريكية محدودة أثناء ولاية ترامب الرئاسية الأولى وبعدها بمدة وجيزة، اكتسبت مؤخراً أرضية واسعة داخل السياق الأمريكي وخارجه.

بعض الأقلام سريعة الانفعال والتقييم، تلوك المصطلح على سبيل السخرية من تصرفات رجل تسيد البيت الأبيض لأربعة أعوام خلت، ويسعى باستماتة للعودة إلى هذا المقام الرفيع باعتباره مهووساً بالحكم، متقلب المزاج ويبث أفكاره ومعتقداته برعونة، لديه شعور بتضخم الذات واستصغار شأن الآخرين، بما في ذلك شركاء تاريخيين واستراتيجيين بكل المعاني للدولة الأمريكية.

((الترامبية)) عند هؤلاء خلطة نظرية لا تبتعد عن طبيعة الرجل الصاخب الذي تنسب إليه.. وهي في أفضل المقاربات وأعقلها تشير داخلياً إلى الآليات والوسائل التي يمكن بها اكتساب السلطة والحفاظ عليها. وبعض هذه الوسائل أميل إلى خرق القانون.. أما خارجياً فتعني التعامل وفق آيديولوجية البيض الأنجلوساكسون، لاسيما المسيحيين الانجيليين الذين يودون التخفف من غلواء القيم العلمانية، وإحياء شعار مؤسسي الدولة الأوائل أمريكا العظيمة قبل كل شيء.

تقديرنا أن مثل هذه المعالجات، لا تخلو من السطحية وقلة التدبر.. ذلك لأن مضامين الترامبية ومفرداتها التفصيلية، ليست من البدع أو المحدثات التي أنتجها ترامب نفسه.. فهو بهذا المفهوم مجرد حلقة في سلسلة تيار فكري وأيديولوجي اجتماعي اقتصادي سياسي لم يغادر الدولة الأمريكية منذ نشأتها.. ثم إن الحديث هنا لا يتعلق بعابر سبيل، بل بزعيم حزبي سبق له تولي منصب الرئاسة.. ويجد اليوم من يؤمنون به ويتبنون برامجه وينصرونه لاعتلاء القمة مجدداً.. ويشكل هؤلاء مروحة اجتماعية واسعة، قوامها تقريباً نصف كتلة الناخبين!

فيما يخص العلاقات الخارجية التي تعنينا في هذا المقام، يشكك الترامبيون في جدوى التحالفات الأمريكية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.. ولا يحفلون كثيراً بشراكة ((الناتو))، ولا تستهويهم أحاديث حاجة دولتهم للأمن من خارج حدودها لأنها مكتفية أمنياً بذاتها وتستطيع ممارسة حياتها بمنأى عن التغلغل في ميادين، لا تجلب لها سوى وجع الرأس والنفقات الباهظة. وعوضاً عن الانتشار المكلف وغير المفيد أساساً، يعتقد هؤلاء أن واشنطن يمكنها إدارة التوترات الخارجية عبر الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، وأية وسائل أخرى تقيها أعباء التورط المباشر.

هذه المنظورات ونحوها لا تخالف جوهرياً وصايا بعض الآباء المؤسسين للدولة، مثل جورج واشنطن، وتوماس جيفرسون، وجيمس مونرو، التي تندرج تحت مبدأ عدم التدخل أو الانجرار إلى الاضطرابات الخارجية، الأوروبية منها بالذات.

ترامبية اليوم تحمل شبهة إعادة إنتاج هذه المنظورات التي يمكن وصفها مجازاً بـ((الترامبية القديمة)). وفي معرض تفنيد هذه المنظورات ومساجلة معتنقيها المعاصرين، لا يصح اللجوء للاستهزاء بترامب، استناداً إلى سفاهة بعض أساليبه الشكلية في الجدل والنقاش.. الأكثر جدوى من ذلك إبراز الاختلافات المذهلة بين عالمي الأمس واليوم، والتباينات القياسية بين معطيات ومستويات حضور الولايات المتحدة وانغماسها فيهما.. الأمر الذي يتعاكس على طول الخط مع أحانين لملمة أوراقها وانعزالها خلف المحيط.

نحن راهناً إزاء دولة لا يتعدى قاطنوها نسبة 4.2 % من سكان المعمورة.. لكنها تملك أصولاً عالمية تزيد قيمتها على 30 تريليون دولار، وتمثل أكثر من 25 % من الناتج الإجمالي العالمي وأكثر من 10 % من التجارة الدولية، ويشغل دولارها نحو 60 % من مجموع احتياطيات البنوك المركزية، ويسيطر على نحو 70 % من المعاملات الاقتصادية حول العالم.. وبها أكبر مراكز الأوراق المالية على ظهر الأرض.. وهي أكبر سوق استهلاكية في العالم، وقد صدرت واستوردت في العام 2022 فقط سلعاً وخدمات بنحو 7 تريليونات دولار.. ولها زهاء 835 من القواعد والمكونات العسكرية المبثوثة في أكثر من 80 دولة.. وجيوشها الأقوى عالمياً على صعد التسلح التقليدي وغير التقليدي والانتشار في البر والبحر.

هذا كله ونحوه، يفسر معالم النفوذ والتغلغل والمصالح الأمريكية، الوازنة تكتيكياً واستراتيجياً في جهات الدنيا الأربع التي تكاد تجعل واشنطن طرفاً معنياً تقريباً بشكل مباشر أو غير مباشر بكل صغيرة وكبيرة من القضايا الدولية الباردة والساخنة. العبرة أنه لا توجد إلى أجل غير معلوم موجبات أو حقائق موضوعية، تسمح باعتكاف الولايات المتحدة عن رحاب التفاعلات الدولية، أقله بالمعنى المتطرف الذي يعنيه بعض الترامبيين.