دبي.. جهود في تبنّي التقنية ودعم الاستدامة

تُعدّ إمارة دبي حاضنة للابتكارات في عالم يزداد اعتماداً على التقنية يوماً بعد يوم. وتلتزم دبي بتعزيز اقتصادها ليشمل قطاعات التمويل والتجارة والسياحة وغيرها، ما يجعلها المدينة الأكثر تنوعاً اقتصادياً في منطقة الخليج العربي. وتعد الإمارة وجهة سفر رئيسية، فقد وصل عدد السياح في دبي عام 2023 إلى 17.15 مليون زائر. ليس هذا فحسب، وإنما هي أيضاً بوابة الشركات العالمية التي تتطلع إلى المشاركة في سوق الشرق الأوسط.

وفي قلب ازدهار دبي، يبرز المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي ويشكل محوراً جوهرياً لتحقيق رؤية دبي الرامية إلى بناء مستقبل مستدام للإمارة، ويعد من أهم المعارض المتخصصة في العالم والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ويجمع هذا الحدث السنوي الخبراء وصنّاع القرار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم المتخصصين في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة وحماية البيئة والتقنيات المبتكرة، مما يجعله منصة أساسية للراغبين بالاستثمار في مستقبل كوكبنا.

وعلى مدى أكثر من عقدين، تعرّفت شركة جيتا للخدمات التجارية المحدودة عن كثب على قصة نمو دبي وازدهارها المدعومين بمبادرات الإمارة الاستراتيجية في مجالي التقنية والاستدامة. ويعكس تركيزنا على تسهيل مشاركة الشركات التايوانية في معرض ((ويتيكس)) مدى التزامنا بتسليط الضوء على القفزات التي تحققها تايوان وحرصنا على توطيد التعاون الدولي. ونحتفي هذا العام بمشاركة معهد بحوث تنمية التجارة (WRA) لأول مرة في المعرض للتعريف بحلوله المتقدمة في مجال تنقية المياه لمواجهة التحديات المتعلقة بصحة الناس.

((ويتيكس)) ليس مجرد معرض، وإنما فضاء لترسيخ التعاون وتبادل المعارف. وقد استقطبت الدورة الخامسة والعشرون من المعرض العام الماضي نحو 2,600 شركة من 62 دولة حول العالم. ويلقي المعرض الضوء على أحدث التقنيات ويعمل على تسهيل النقاشات حول القضايا الحيوية مثل إدارة مصادر المياه وانتقال الطاقة. وتؤكد مشاركة شركات محلية وعالمية متخصصة في المركبات الكهربائية في المعرض على أهمية الانتقال إلى حلول مستدامة في قطاع التنقل. وتعد المركبات الكهربائية مكوناً محورياً في رؤية دبي الخضراء.

وستبني دورة هذا العام من المعرض التي تُعقد من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 على الزخم الذي حققته الدورات السابقة من ((ويتيكس)). ويوفر المعرض فرصة فريدة أمام الشركات للتواصل بشكل مباشر مع المسؤولين الحكوميين ورواد القطاع، والتعرّف على الأفكار التي من شأنها تشكيل استراتيجياتهم ومواكبة السوق التنافسي المطرد. ويتيح التركيز على الجلسات والندوات النقاشية خلال المعرض للمشاركين استكشاف أحدث التوجهات والابتكارات، وتعزيز فهمهم لعالمنا المتطور بسرعة كبيرة.

وتوفر مبادرات دبي الاستراتيجية نموذجاً يُحتذى للمدن الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي خارج المنطقة أيضاً. ويؤدي دمج التقنية المتقدمة مع الممارسات المستدامة دوراً مهماً في بلورة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات لتعزيز الابتكار. وتعكس البنية التحتية القوية للمركبات الكهربائية في دبي، بما في ذلك أكثر من 700 محطة شحن أسستها هيئة كهرباء ومياه دبي وشركاؤها، دور الشراكات القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع الانتقال إلى الطاقة المستدامة.

وفي نظرة استشرافية نحو المستقبل، ندرك أنه يتعين على الشركات، خاصة تلك المتخصصة في المياه والطاقة والقطاعات التقنية، استثمار الفرص التي توفرها منصات مثل معرض ((ويتيكس)). فالمشاركة في النقاشات الدائرة في المعرض ترسخ استعداد الشركات لمواجهة التحديات المستقبلية، وتعزز مكانتها أيضاً بوصفها شركات رائدة في السوق العالمي.

إن التزام دبي باعتماد الاستدامة والتقنيات المتقدمة دليل على رؤية الإمارة المتطلعة إلى مستقبل مزدهر. ومن خلال المشاركة في فعاليات مثل ((ويتيكس))، يمكن للشركات إبراز ابتكاراتها والمساهمة في حشد الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة. ومع استعداداتنا الجارية على قدم وساق للمشاركة في الدورة القادمة من المعرض، دعونا نعترف بأهمية التعاون والابتكار والرؤى الاستراتيجية لبناء اقتصاد مرن يعود بالفائدة على الجميع.