المنطقة إلى أين؟

بعد الضربات القاصمة التي تعرضت لها منطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، واستهدفت مقر قيادة حزب الله، وأدت لاغتيال زعيمه حسن نصرالله، بات لبنان في وجه العاصفة، ما لم يتم محاصرة تداعيات ما حصل، وباتت المنطقة كلها أمام مرحلة جديدة تماماً تستكمل بها واشنطن ما بدأته عام 2006، ذلك العام العاصف الذي دارت فيه رحى حرب طاحنة بين لبنان وإسرائيل، والتي لم تغب عن الذاكرة مشاهدها الكارثية، التي طحنت معظم لبنان يومها!

لنعود قليلاً بالذاكرة إلى ذلك العام 2006، وتحديداً في شهر يوليو، حيث انعقد المؤتمر الصحفي الذي نظم إثر مؤتمر روما الدولي حول الحرب في لبنان يوم 26 يوليو، في ذلك المؤتمر قالت كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية يومها: ((إن حرب لبنان هي آلام الولادة القاسية للشرق الأوسط الجديد)) واليوم بعد اغتيال أمين عام حزب الله ترددت عبارة شبيهة تماماً: ((المنطقة أمام نظام جديد))، فهل ما حدث هو استكمال لحرب عام 2006؟ وإن ما لم تنفذه إسرائيل في تلك الحرب استكملته بعد 18 عاماً؟

خلال أعوام طويلة كانت إسرائيل تجمع أكبر قدر من المعلومات حول الحزب وقادته وتحركاتهم واجتماعاتهم ونقاط ضعفهم، اخترقتهم وتمكنت منهم، ليست المسألة في مجرد تجنيد جواسيس من الخارج، يبدو واضحاً أن الحزب مخترق من داخله، هذه الهشاشة الفادحة التي قادت إلى القضاء عليه مصدرها من عمق المستويات الأقرب لنصرالله، وإذن فما هي الخطوة التالية؟ خليفة جديد سيعلن عن اسمه، لكن هل سينجو؟ هل سيعود الحزب كما كان؟ وهل يحتمل لبنان سيناريو حرب استنزاف بين بقايا الحزب وإسرائيل؟

لا جدال في أن إسرائيل نظام محتل وغاشم، وكعرب لا يمكننا أن نتبنّى انتصاراته أو نؤيدها طالما في المرمى بلد عربي يستحق الوقوف معه، وإنقاذه من الهاوية التي يتخبط فيها جراء سنوات من الانهيارات السياسية والاقتصادية والاصطفاف إلى جانب مشاريع خارجية لا تمت لأهداف وروح الأمة العربية، بسبب سياسات حزب الله، لكن لبنان اليوم والمنطقة كلها أمام مرحلة خطيرة تتطلب الكثير من العقلانية والحرص، وإعلاء مصالح الأوطان لا مصالح الآخرين!