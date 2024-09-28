الاقتصاد الدائري.. دعامة أساسية للتنمية المستدامة

أرست دولة الإمارات العربية المتحدة دعائم الاقتصاد الدائري وتبنَّت مبادئه وممارساته على نطاق واسع، باعتباره محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام يعتمد على رؤية شاملة تتماشى مع متطلبات الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل من خلال تقليل هدر الموارد الطبيعية وإعادة استخدام وتدوير المنتجات، بدلاً من النموذج التقليدي الذي يعتمد على استخراج الموارد، وتصنيع المنتجات، واستهلاكها، ثم التخلص منها.

يهدف الاقتصاد الدائري إلى إعادة تعريف النمو الاقتصادي مع التركيز على ضمان الفوائد الإيجابية على مستوى البيئة والمجتمع. وتكمن أهمية الاقتصاد الدائري في عدة جوانب تشمل تقليل استنزاف الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال تقليل التكاليف المرتبطة باستخراج المواد الخام وإدارة النفايات، وكذلك من خلال تطوير تقنيات ومنتجات جديدة تتسم بالكفاءة والاستدامة، فضلاً عن دعم المجتمعات المحلية من خلال تقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام وتعزيز الصناعات المحلية المعتمدة على إعادة التدوير.

وتمثل سياسة الاقتصاد الدائري 2021 - 2031 لدولة الإمارات إطاراً شاملاً لتحديد نهج الدولة في تحقيق الحوكمة المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، حيث تتضمن أولوياتها البنية التحتية والنقل المستدام والتصنيع المستدام والإنتاج والاستهلاك الغذائي المستدام. وتشجِّع هذه السياسة تبنِّي أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، بما يضمن تأمين المواد الخام، وتعزيز التنافسية، والحد من هدر الموارد، انسجاماً مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.

كما أطلقت دولة الإمارات 22 سياسة لدعم وتسريع الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها قطاعا التصنيع وإنتاج الغذاء. وتتماشى هذه الجهود مع رؤية الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2031 مع تقليل الانبعاثات الكربونية.

ومن بين المبادرات البارزة ضمن سياسة الاقتصاد الدائري، مشروع إعادة تدوير الألمنيوم في إطار برنامج ((التدوير يبدأ بعلبة)) الذي انطلق خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي. وتعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الحملة التي تهدف إلى تعزيز استعادة الموارد ومنع نفايات الألمنيوم من الوصول إلى مكبات الطمر، بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري ويدعم جهود الحد من الانبعاثات.

وفي إطار هذا البرنامج، وضعت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 وقيادات قطاع صناعة الألمنيوم على المستوى العالمي هدفاً لإعادة تدوير 80 % من علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم بحلول عام 2030 و100% من العلب بحلول عام 2050، إذ تستهلك إعادة تدوير الألمنيوم طاقة أقل بنسبة 95 % مقارنة بتصنيع معدن جديد، ما يؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكلٍ كبير. ويمكن أن تسهم إعادة تدوير جميع علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم عالمياً إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 60 مليون طن سنوياً.

يشكِّل الاقتصاد الدائري محوراً رئيسياً خلال الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُنظَّم برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدعم جهود دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر إتاحة منصة رائدة لاستعراض الحلول المبتكرة ودفع عجلة التعاون الدولي في مجالات ذات أولوية مثل الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، والطاقة النظيفة، والتمويل المناخي.

نتطلع خلال فعاليات القمة التي يعقدها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي إلى مواصلة تسليط الضوء على العوامل اللازمة لنجاح تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري ومناقشة سبل الانتقال من إعادة التدوير إلى إعادة الاستخدام، وإعادة عملية تصميم المنتجات لإطالة عمرها الافتراضي وتقليل النفايات الإجمالية لتعزيز النمو الاقتصادي، وإرساء أسس مستقبل أخضر، مرن ومستدام.