«الإدراج المزدوج».. فوائد عديدة

((الإدراج المزدوج)) هو عملية يتم فيها إدراج أسهم الشركة في بورصتين مختلفتين في نفس الوقت، ويحقق فوائد عديدة للشركة والمستثمر معاً. فمثلاً إذا كان الهدف من إدراج الشركات أسهمها في الحصول على التمويل اللازم لأعمالها عبر جذب المساهمين وتقليص مخاطر الاعتماد على القروض البنكية، فإن الإدراج المزدوج يتيح للشركة فرصة أكبر لزيادة قاعدة المستثمرين والوصول لرأس المال، ما يعني عدداً أكبر من المشترين لأسهم الشركة، وهو ما يساعد على زيادة سيولة الأسهم وارتفاع سعرها.

فالإدراج المزدوج هو إدراج وطرح وتداول أسهم

الشركة في أكثر من سوق مالي في ذات الوقت، ليتمكن المساهمون من بيع وشراء أسهم الشركة وبعملات مختلفة. والإدراج المزدوج ليس مقتصراً على الشركات الجديدة فحسب، بل يشمل الشركات المدرجة بالفعل في السوق المحلية، ولديها الرغبة في الإدراج المزدوج والطرح في أسواق أخرى عن طريق إصدار أسهم خاصة لذات الشركة، على أن تكون قابلة للتداول في أكثر من سوق مالي.

وللإدراج المزدوج مزايا متعددة لكافة الأطراف ذات العلاقة بعمليات الطرح والتداول، سواء للشركة التي سيتم إدراجها أو الأسواق المالية أو المستثمرين، وبالنسبة للشركة تتمثل المزايا في قدرتها على التوسع واختراق أسواق جديدة إقليمية أو عالمية والترويج للشركة

ونشر علامتها التجارية وتداول المعلومات عنها في وسائل الإعلام وزيادة ثقة المساهمين فيها لاستيفائها شروط الإدراج في السوقين، مما يعكس التزامها بالشفافية والإفصاح، فضلاً عن التعامل مع عملاء وموردين جدد.

ومن الناحية التمويلية، يساعد الإدراج المزدوج

على الاستفادة من مصادر تمويل أخرى مما يؤدي لخفض تكلفة الدين بسبب اختيارها معدلات

الفائدة الأقل مما ينعكس بالإيجاب على المركز المالي للشركة وزيادة السيولة والتعامل مع مساهمين مهتمين آخرين.

وبالنسبة لأسواق الأسهم، يؤدي الإدراج المزدوج

لتحفيز الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وتشجيع رأس المال الأجنبي وزيادة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الاقتصاد بشكل عام، وتبادل الخبرات عن طريق الانفتاح وتوقيع اتفاقيات تعاون مع أسواق المال وزيادة عدد الشركات المدرجة

والأوراق المالية والقيمة السوقية للسوق وحجم وقيمة التداول، وبالتالي زيادة عمولات التداول للسوق مما يرفع من إيرادات السوق والثقة وينعشه ويزيد من فاعليته.

أما بالنسبة للمستثمرين، فيؤدي الإدراج المزدوج لإتاحة الفرصة أمام المستثمر لتنويع استثماراته، والتحوط من المخاطر، والتعامل بعملات مختلفة، ويزيد من خيارات تصرفه في أسهمه في أي من الأسواق، خاصة في حالة وجود فروق سعرية أو وجود تراجع أو تقلب في أحد هذه الأسواق، بالإضافة إلى أنه إشارة جيدة للمستثمرين، نظراً لوجود أنظمة رقابية من السوقين على الشركة تجعلها تنشر بياناتها المالية بصورة أكثر دقة وشفافية، ما يساعد على تقييم أداء الشركة بشكل أفضل وأكثر ثقة، كما يسمح للمستثمرين بتنويع استثماراتهم في شركات أجنبية أدرجت أسهمها في السوق المحلية ما يتيح لهم الاستفادة من قطاعات قد لا تكون متاحة في سوق واحد، وبالتالي تقل المخاطرة على محافظهم الاستثمارية.

صحيح أن الإدراج المزدوج للشركة في السوقين يجب أن يكون بنفس القيمة للسهم، لكن أحياناً فرق

قيمة العملة بين السوقين يوفر فرصاً للربح مع تغيير سعر السهم، نتيجة اختلاف العرض والطلب بين السوقين.

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