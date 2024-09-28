شكوك حول إمكانية تعافي عقارات هونغ كونغ سريعاً من الركود

استمرار تراجع مبيعات المساكن الجديدة رغم خفض أسعار الفائدة.

في لحظة محورية لقطاع العقارات في هونغ كونغ، بدأت دراما ((الوريث)) تتكشف للمدينة. ففي يوم الخميس، تم تعليق على أسهم ((نيو ورلد دفلوبمنت))، شركة التطوير العقاري التي تملكها عائلة الملياردير تشنج، قبل إعلان تنحي الوريث أدريان تشنج عن منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة التي أسسها جده. وسينتقل تشنج الآن إلى منصب نائب رئيس غير تنفيذي، ليحل محله الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة، وهو من خارج العائلة.

والقلق الآني للمستثمرين حالياً هو الخسائر المتراكمة والوضع المالي غير المستقر للمجموعة. فقد أعلنت شركة ((نيو ورلد)) أن الشركة التابعة لها ((نيو ورلد ديبارتمنت ستور تشاينا))، وهي شركة قابضة تمتلك سلاسل متاجر كبرى في الصين، سجلت خسارة صافية تبلغ 17.1 مليار دولار هونغ كونغ (2.2 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في يونيو.

وساهم انخفاض المبيعات وتكلفة انخفاض قيمة الأصول وخسائر الاستثمار في الخسارة السنوية الأولى للمجموعة منذ عقدين. وانخفضت أسهمها بنسبة 43% خلال العام الماضي، ما أدى لانخفاض كبير في أداء أسهمها مقارنة بنظرائها في القطاع، وهو ما يمثل أداء أقل بكثير من أداء نظيراتها في القطاع ويعكس جزئياً ضعف سوق العقارات في هونغ كونغ.

وبدأ الركود العقاري أواخر عام 2021، وتفاقم خلال العام الجاري؛ حيث انخفضت أسعار المنازل المملوكة مسبقاً لأدنى مستوى لها منذ نحو 8 سنوات في يونيو. وأدى ارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض الطلب على العقارات التجارية والسكنية في هونغ كونغ. في الوقت نفسه، أدى انخفاض قيمة الرنمينبي مقابل الدولار لارتفاع تكلفة شراء العقارات في هونغ كونغ بالنسبة للمشترين الصينيين من البر الرئيسي، الذين يمثلون قرابة ثلاثة أرباع مبيعات المنازل الفاخرة في المدينة.

إلا أنه لا يمكن إلقاء اللوم كله في ضعف أداء ((نيو ورلد)) على التراجع واسع النطاق في القطاع. إذ يتجاوز إجمالي ديون الشركة إلى حقوق المساهمين 70%، وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال ديون منافستها المحلية ((صن هانغ كاي)). كما انخفضت هوامش التشغيل إلى النصف تقريباً خلال السنوات الست الماضية إلى 10% بحلول نهاية العام الماضي، وهو أقل من الثلث مقارنة بهوامش منافسيها المحليين. ويتم الآن تداول أسهمها عند 0.1 مرة فقط من القيمة الدفترية.

ومنذ الأسبوع الماضي، وبعد خفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره في هونغ كونغ بمقدار نصف نقطة إلى 5.25%، كان المستثمرون في شركات تطوير العقارات بالمدينة يراقبون عن كثب بيانات الصفقات العقارية بحثاً عن علامات تدل على وجود تحول في المعنويات.

إلا أن عدد مبيعات المساكن الجديدة انخفض بشكل أكبر منذ ذلك الحين. وحتى عندما تبدأ بوادر التعافي بالظهور، فإن تصفية مخزون الوحدات السكنية غير المباعة، الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن في العام الماضي، سيكون هو التحدي الأكبر. وحتى مع حدوث تغيير على رأس شركة ((نيو ورلد))، فإن الآمال بحدوث انتعاش سريع تبدو في غير محلها.

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