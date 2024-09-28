ترميز القيم في نماذج الذكاء الاصطناعي.. هل يشكل خطراً على المجتمعات؟

مستقبل الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي يصوره جديد عن حياة بريان إينو يثير تساؤلات عميقة عن الآثار المدمرة للذكاء الاصطناعي

يقال إن الحقيقة لها وجه واحد، في حين أن الأكاذيب لها وجوه عدة، ما يمنح التضليل ميزة عددية غير عادلة، لكن هل للحقيقة وجه واحد فعلاً؟ لنأخذ حياتنا الخاصة مثالاً، ما النسخة الأكثر صدقاً منها؟ هل هي الرواية الرسمية الواردة في سيرتنا الذاتية أو على الملف في موقع ((لينكد إن))، أم هي التي نرويها عن أنفسنا؟ أهي تلك الروايات التي يقصها عنا أصدقاؤنا وأفراد أسرنا وراء ظهورنا؟ قد تكون كلها حقيقية في الوقت نفسه، أو تضليلاً.

يمكنك، وبشكل رائع، أن تستكشف فكرة استخلاص حقائق متعددة من المادة نفسها في فيلم ((إينو)) الذي شاهدته في الأسبوع الماضي. يستند الوثائقي إلى قصة حياة المنتج الموسيقي متعدد المواهب بريان إينو، الذي يبتكر ويولّد بواسطة الآلة رواية مختلفة في كل عرض.

وتوجد 53 كوينتليون نسخة ممكنة من الوثائقي، بحسب منتجي الفيلم، علماً بأن الكوينتليون هو عدد يساوي مليون تريليون، ما قد يشكل مجموعة ضخمة حقاً. وتخبرنا هذه التجربة الفنية بالكثير عن طبيعة الإبداع وتعددية الحقيقة في عصر الوسائط التوليدية.

ولإنتاج الفيلم، عمل المنتج جاري هوستويت، والخبير التقني المبدع برندان داوس، برقمنة أكثر من 500 ساعة من لقطات الفيديو والمقابلات والتسجيلات الخاصة بـ((إينو)). ومن هذا الأرشيف، الذي يمتد على مدار 50 عاماً من إبداعات إينو مع فنانين من بينهم ((تالكنج هيدز)) و((ديفيد بوي)) و((يو تو))، قام محررا فيديو بإنتاج 100 مشهد. ثم قام صانعا الفيلم بكتابة برنامج لتوليد مشاهد استهلالية وختامية مع إينو وتحديد هيكل تقريبي من 3 فصول، ثم أطلقوا العنان للبرنامج على هذا الأرشيف الرقمي، وربطوا مشاهد وتسجيلات مختلفة معاً لإنتاج فيلم مدته 90 دقيقة.

اعتبر النقاد هذا الفيلم، أو مجموعة الأفلام، غريباً ومثيراً، مثل إينو نفسه. وأخبرني داوس أنه قد يبدو عشوائياً قليلاً، لكن المشاهدين تمكنوا رغم ذلك من استيعاب محتوياته وكونوا سردية في عقولهم. وقال: ((الجمهور وحده هو الذي يحدد)). كانت النسخة التي شاهدتها عبارة عن مزيج من المقابلات والتسجيلات مع بعض المقارنات غير المترابطة، لكن السرد واضح. وقد أثار اهتمامي بشكل خاص قسم تحدث فيه إينو عن مفهوم ((السينيوس)). لقد قاوم إينو لفترة طويلة فكرة أن الإبداع هو نتاج عبقري واحد، بل هو نتاج ذكاء مجتمعي جماعي، أو ((سينيوس)). يقول داوس: ((الفيلم هو تجسيد لهذه الفكرة.. السينيوس)).

وقد أطلق هوستويت وداوس شركة تسمى أنامورف لتطبيق برمجياتهم التوليدية على أنواع أخرى من المحتوى. وتستهدف الشركة استوديوهات هوليوود ووكالات الإعلان والامتيازات الرياضية، لكن داوس يؤكد أنهم يستخدمون برمجياتهم الخاصة لإعادة تصور المحتوى البشري الحالي بطرق فريدة؛ فهم لا يستخدمون نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ((تشات جي بي تي 4)) من ((أوبن إيه آي))، لتوليد محتوى بديل.

ومع ذلك، يثير الاستخدام واسع النطاق والمتزايد لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، تساؤلات أخرى عن الصدق. وقد كتب الكثير عن مدى امتلاء النماذج بالعيوب، وأن بإمكانها توليد أمور غير حقيقية أو حقائق مفعمة بالـ ((هلاوس)). تعد هذه عقبة كبيرة إذا كان يرغب المستخدم في توليد مذكرة قانونية، لكنها قد تكون ميزة إضافية إذا ما تعلق الأمر بتوليد محتوى خيالي.

وللتحقق من مدى جودة هذه النماذج، كلفت نينا بيجوس، الباحثة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، 250 كاتباً بشرياً في عام 2019 و80 نموذجاً من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي العام الماضي بكتابة قصص قصيرة بناء على الشروط نفسها. كان التحدي هو إعادة تخيل أسطورة بجماليون التي يخلق فيها الإنسان إنساناً اصطناعياً ويقع في حبه.

أخبرتني بيجوس أنها فوجئت بأن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الآلة كان أكثر نمطية وأقل إبداعاً في البنية، ولكنه أيضاً أكثر وعياً. وبدلاً من تعزيز بعض الصور النمطية المجتمعية، بدا أن النماذج تتحداها. ففي قصصهم، كان عدد المبدعين من النساء وكان عدد العلاقات بين نفس الجنس أكبر، وهذا على سبيل المثال.

وتعتقد بيجوس في أن هذه القصص تعكس الطريقة التي تدربت بها النماذج على أيدي المبرمجين من البشر، رغم صعوبة معرفة ذلك بالتأكيد، لأن فهم عمل النماذج مبهم، لكن الباحثة أشارت إلى أننا بلغنا حالياً ((آفاقاً جديدة)) في الكتابة، التي يتم فيها الدمج بين المحتوى البشري وغير البشري في الواقع.

وهذا يثير المخاوف بشأن مدى هيمنة شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية على ترميز قيم هذه الآفاق الجديدة في نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي قد تتعارض مع مجتمعات أخرى. وتتساءل: ((هل ستسيطر هذه النماذج والثقافات على كل مكان؟)).

وسواء عززت الآلات الصدق أو قوضته، وبغض النظر عن ماهية القيم التي تعكسها، فسيتوقف ذلك كله في المقام الأول على كيفية تصميمها وتدريبها واستخدامها؛ لذا فمن الأفضل أن نولي انتباهاً أكبر.

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