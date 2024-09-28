كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من تغير الأعمال؟

غالباً ما تتطور الشركات عن طريق إعادة الهيكلة. وبالنسبة لنا كمستثمرين يجب أن نكون على علم بالتفاصيل.

توفي السيد فليتشر قبل أعوام، وانتهى ذكر السادة شيبرد وكوبر وتاتشر تقريباً، لكن ما زال بإمكان السيد بيكر الصمود في وجه الزمن.

غالباً ما تعكس الألقاب كيف كانت الأمور فيما سبق، وتذكرنا بكيفية تغير الأزمان.

سئلت مراراً، حينما كنت أرتاد المدرسة، عما أظن أني سأكون عليه عندما أكبر. كنت أنوي أن أكون جاسوساً عندما كنت في العاشرة، إذ شكلت أفلام جيمس بوند أهمية كبيرة في طفولتي، أو كاهناً، ولا أعلم لماذا؟! شغلني التمثيل حينما كنت في المدرسة الثانوية، فخضت اختباراً للكفاءة المهنية وجاءتني هذه التوصية: ((العمل في مجال الصيرفة أو المحاسبة يليق بك يا فتى)). وهكذا، تحطمت أحلامي بالصعود إلى خشبة أحد مسارح ((ويست إند)).

يمكن للعالم أن يتغير سريعاً، ويبدو أنه يتغير بسرعة أكبر من أي وقت مضى. وعادة ما يكون الأمر مدفوعاً بالتكنولوجيا. جاءت السيارات، فلم تعد هناك حاجة إلى السرّاجين (صناع السروج)، وفعلت الآلات الزراعية الأمر نفسه بالعاملين في الزراعة. وبالنسبة للخدمات المالية الرقمية، فقد أزاحت كثيراً من الوظائف المصرفية التي وجهني إليها مرشدي المهني.

وإذا كانت الوظائف تتغير، فبالطبع ستمر الشركات بالأمر نفسه. لننظر إلى الشركات الأصلية التي شكلت مؤشر ((FT 30)) عام 1935، سنجدها تشمل منجم ((بولسوفر كولييري))، وخمسة مصنعين للسيارات، هم ((أوستن)) و((بريتيش ليلاند)) و((بريتيش موتور كوربوريشن)) و((وولسلي)) و((موريس))، وعدة شركات للخيوط والغزل والنسيج، و((وولوورثس))، التي ابتكرت نموذج البيع بالتجزئة الحديث الذي تتبعه المتاجر في جميع أنحاء العالم اليوم. وها هي الدلائل أمامك على قلة الأسهم التي كان يمكن شراؤها والاحتفاظ بها إلى الأبد.

الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي هو كيف تطور بعض الناجين. بدأت ((دبليو بي بي)) كشركة ((لمنتجات الأسلاك والبلاستيك))، حتى اشتراها مارتن سوريل عام 1985 وأصبحت مجموعة للإعلانات. وعملت ((سميثس)) عام 1935 في تصنيع الساعات، لكنها تصنع اليوم معدات الفحص في المطارات، بين أشياء أخرى.

يمكن أن تتطور الشركات بطرق عديدة، وغالباً عن طريق إعادة الهيكلة. ومن الشائع أن تشكل الشركات الكبيرة تكتلات عملاقة تتكون من أقسام. وبعضها يتوسع، والبعض الآخر يعاني مشكلات. وكمستثمرين نبحث عن وضع أموالنا خلف صناعات صاعدة، يجب علينا أن نحاول فهم التفاصيل، لأن تقييم العناصر المتباينة هو المفتاح لتحديد قيمة السهم، إلا أن الأمر ليس سهلاً.

ستروّج لك الشركات أفضل ما لديها، وقد ينتهي بك الأمر إلى دفع مقابل السهم بشكل مبالغ فيه إذا لم تضع في اعتبارك التأثير السلبي الناجم عن مواطن المشكلات. من ناحية أخرى، من الممكن أن تصبح السوق شديدة الهوس بالمشكلات والأمور الرتيبة إلى درجة إغفال الإمكانات.

على سبيل المثال، تضم محفظتي أسهماً في ((سترايكر))، شركة الرعاية الصحية الأمريكية. وأنا أعتقد أن قسم الجراحة الروبوتية في الشركة يتمتع بإمكانية تحقيق مكرر ربحية مرتفع للغاية إذا تم التداول عليه بمفرده، لكن القسم الذي يصنع أسرة المستشفيات، وهو الأكثر شهرة، يخفض التقييم العام للشركة وبشدة.

وعندما تعتقد أن هناك فجوة مثيرة للدهشة في التقييم، سترغب في معرفة ما ستفعله الإدارة لاستغلال تلك القيمة المخفية. والمديرون ليسوا أغبياء. إنهم يعلمون تماماً أي خطوط الأعمال هي التي تحقق ربحاً، وأيها مجرد تشتيت لا داعي له. وغالباً ما يكون السبب في عدم رؤية المستثمرين لإمكانات الشركة هو وجود كثير من الخردة في الطريق. ويمكن أن يساعد تخلص الشركات من الأعمال غير الضرورية في التركيز على أعمالها الأساسية، وهو ما سيكون مفيداً للجميع، لكن لا يشترط أن يكون الطفل المشاغب المعروض للتبني هو المشكلة. على سبيل المثال، قررت ((سيمنس)) بيع وحدتها للإضاءة، ((أوسرام ليشت)) عام 2013، بعد قرابة قرن في تصنيع المصابيح.

ساعد هذا التخلص ((أوسرام ليشت)) بدوره على زيادة تركيزها، فقررت الشركة بيع أعمالها لصناعة المصابيح التقليدية للتركيز على سوق المنتجات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ومكون يستخدم في الهواتف الذكية لمسح قزحية العين. ويمكن لهذه الشركات المنفصلة أن تكون استثمارات جذابة في حد ذاتها، غير أن الأمر يستغرق وقتاً. وارتفعت أسهم ((أوسرام)) من 24 يورو إلى أكثر من 70 يورو خلال أربعة أعوام فقط، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

مرت ((سيمنس)) بكثير من عمليات التخلص من الأعمال في الأعوام القليلة الماضية، فلم تعد الشركة تصنع هواتف ولا معينات السمع ولا الأفران. وفي مارس عام 2017، قررت الشركة فصل أعمال الرعاية الصحية، فصارت ((سيمنس هيلثينيرز))، لكن ما زالت ((سيمنس)) تحتفظ بحصة تبلغ 75% من الشركة. يبدو هذا مثالاً جيداً إضافياً على السماح لشركة تابعة لا تحظى بالتقدير الكافي من السوق بالانفصال عن الشركة الأم والتركيز حصراً على خططها الخاصة. وفي الاكتتاب العام الأولي، سجل سعر السهم 29 يورو، وقفز بعد سبعة أعوام بنسبة 70% ويقترب من 50 يورو. هذا ليس بعائد سيئ، إذا ما وضعنا في اعتبارنا توزيعات الأرباح. وتجدر الإشارة إلى تضاعف قيمة سهم ((سيمنس)) خلال الفترة نفسها.

وحينما تنظر في أمر شركة منفصلة عند طرحها في البورصة، يجب عليك أن تنتبه بشكل خاص إلى الميزانية العمومية للشركة عند الطرح، فقد تقرر الشركة بيع أو فصل وحدة مثقلة بالديون لتخفف الأعباء عن كاهل ميزانيتها العمومية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى فصل ((جلاكسو)) لشركتها الخاصة بأعمال الصحة، ((هاليون))، عام 2022، لكنها كانت مثقلة بديون قدرها 10.7 مليارات جنيه إسترليني.

وتبيع ((هاليون)) العلامات التجارية بطيئة النمو للمساعدة في تسديد ديونها، وتخلت هذا العام عن أعمال مرطب الشفاه والعلاج ببدائل النيكوتين. ورغم استمرار استقرار علاماتها التجارية الأساسية، مثل ((سنسوداين)) و((بانادول))، بما يكفي، لكن ما زالت ميزانيتها العمومية تبدو متوترة بصورة غير طبيعية بالنسبة لي.

وبشكل عام، أصيبت الأسواق خلال الأعوام العشرة الماضية بخيبة أمل بسبب غياب فاعلية الشركات في إعادة الهيكلة. قد تكون هناك إرادة من الإدارة، لكن بدون وجود طريقة. قد يكون خفض التكاليف في القطاعات الخاسرة مكلفاً، على غرار ما تشهده ((فولكسفاجن)) في ألمانيا، لأن الاتفاق مع النقابات العمالية يجعل عملية تقليص الوظائف وإغلاق المصانع أمراً صعباً. وغالباً ما يتطلب الأمر وجود فريق إداري جديد يتحلى بالشجاعة والدعم لتغيير نصاب الأمور، كما يمكن لتغيير المدير أن يكون إيجابياً للأعمال، لكن غالباً ما يكون التريث هو أفضل قرار قبل شراء الأسهم. قد تقرر الإدارة الجديدة خفض قيمة الأصول، مثلما فعلت ((فيلبس)) العام الماضي.

وتحاول الإدارة الجديدة التخلص من كافة الأخبار السلبية سريعاً، لكن قد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة في سعر السهم. قد يكون هذا أفضل وقت تشتري فيه الأسهم، لكنها لحظات محفوفة بالمخاطر، فقد لا تفلح إعادة الهيكلة، لكنك قد تحظى بفوائد هائلة إذا نجحت.

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