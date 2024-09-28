68.5 مليار درهم واردات قطاع الأعمال عبر منافذ أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت واردات قطاع الأعمال غير النفطية بنحو 7% عبر منافذ أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق بيانات حديثة لمركز الإحصاء بالإمارة أوضحت أن حجم الواردات بلغ 68.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.1 مليارات درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي 2023.
وأظهرت بيانات المركز أن الماكينات ومعدات النقل كانت الاحتياج الأول للقطاع متصدرة وارداته بحصة 45% من إجمالي الواردات وبقيمة بلغت 30.6 مليار درهم محققة أيضاً نسبة نمو بحوالي 17% عن قيمة واردات بيئة الأعمال من تلك السلع البالغة 26.2 مليار درهم في النصف الأول من 2023.
فيما كانت المواد الكيماوية صاحبة ثالث أكبر حصة من واردات الأعمال بقيمة تجاوزت 5.9 مليارات درهم ثم واردات الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 5.6 مليارات درهم وبلغت الواردات من سلع الزيوت والدهون النباتية 3 مليارات درهم.
بينما كانت قيمة واردات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود 4.1 مليارات درهم فيما كانت واردات المصنوعات المتنوعة بقيمة 2.9 مليار درهم فيما توزعت حوالي 2.4 مليار درهم بين واردات سلع الوقود المعدني والمنتجات الشبيهة والتبغ إلى جانب السلع المتنوعة.
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