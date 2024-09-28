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68.5 مليار درهم واردات قطاع الأعمال عبر منافذ أبوظبي

9/28/2024 7:19:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت واردات قطاع الأعمال غير النفطية بنحو 7% عبر منافذ أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق بيانات حديثة لمركز الإحصاء بالإمارة أوضحت أن حجم الواردات بلغ 68.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.1 مليارات درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وأظهرت بيانات المركز أن الماكينات ومعدات النقل كانت الاحتياج الأول للقطاع متصدرة وارداته بحصة 45% من إجمالي الواردات وبقيمة بلغت 30.6 مليار درهم محققة أيضاً نسبة نمو بحوالي 17% عن قيمة واردات بيئة الأعمال من تلك السلع البالغة 26.2 مليار درهم في النصف الأول من 2023.

فيما كانت المواد الكيماوية صاحبة ثالث أكبر حصة من واردات الأعمال بقيمة تجاوزت 5.9 مليارات درهم ثم واردات الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 5.6 مليارات درهم وبلغت الواردات من سلع الزيوت والدهون النباتية 3 مليارات درهم.

بينما كانت قيمة واردات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود 4.1 مليارات درهم فيما كانت واردات المصنوعات المتنوعة بقيمة 2.9 مليار درهم فيما توزعت حوالي 2.4 مليار درهم بين واردات سلع الوقود المعدني والمنتجات الشبيهة والتبغ إلى جانب السلع المتنوعة.

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